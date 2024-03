Nintendo Switch, l'aggiornamento 18.0.0 è disponibile: ecco cosa cambia

Nintendo ha rilasciato a sorpresa il firmware 18.0.0 per tutte le console Nintendo Switch durante la scorsa notte: da questo momento potete dunque aggiornare le vostre console ibride a una nuova versione.

A differenza di quanto accaduto con gli update precedenti, questa volta la casa di Kyoto non è semplicemente intervenuta per migliorare la stabilità, ma ha aggiunto una feature che per alcuni utenti potrebbe rivelarsi molto utile.

Come segnalato da GoNintendo, il changelog ufficiale pubblicato sul sito ufficiale di Nintendo, che trovate in lingua inglese al seguente indirizzo, segnala infatti che è stata introdotta l'opzione per attivare la modalità riposo in automatico anche solo dopo 15 minuti, se collegata alla TV.

Una feature ovviamente disponibile su tutti i modelli della console (trovate Switch OLED su Amazon) e che, in precedenza, richiedeva di dover aspettare almeno un'ora come limite minimo prima dello spegnimento automatico.

Probabilmente per gli utenti italiani sarà meno interessante, ma è stata aggiunta anche la traduzione in coreano per il filmato che spiega il funzionamento dei parental control. Oltre, ovviamente, agli immancabili miglioramenti per la stabilità del sistema.

Il dataminer OatmealDome segnala che è stata anche aggiornata la lista interna delle parolacce non consentite: trovate le ultime novità nel post che allegheremo qui di seguito.

L'aggiornamento 18.0.0 di Nintendo Switch è già disponibile per il download da adesso: se avete collegato la vostra console a internet ed è attualmente in modalità riposo, potreste averlo già pronto per essere installato da subito.

In caso contrario, basterà fare una ricerca manuale degli aggiornamenti dall'apposito menù delle impostazioni console per scaricare il nuovo update di sistema.

Ricordiamo che nelle scorse settimane Nintendo Switch ha compiuto ben 7 anni: la grande N continua a voler tenere aggiornata la sua console, nonostante incombano ormai sempre più forti le voci su una possibile "Switch 2" molto più potente.