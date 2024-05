Nintendo Switch 2 sarebbe "migliore" di Xbox Series S

Nintendo Switch 2 è in lavorazione non ci piove, sebbene la console non si sia ancora mostrata al mondo.

Sappiamo, di base, che non sarà un nuovo modello come Switch OLED (la trovate su Amazon), ma un successore delle console ibride.

Il presidente Shuntaro Furukawa ha da poco confermato in ogni caso che la nuova console sarà svelata entro la fine dell'anno fiscale, quindi non manca molto.

Ora, dopo le voci sui nuovi Joy-Con "magnetici" e altro ancora, è tempo di tornare a parlare delle presunte capacità grafiche di Switch 2.

Via Wccftech, la RAM da 12 GB LPDDR5X di cui si vocifera potrebbe offrire una qualità delle texture migliore di quella di Xbox Series S e risolvere molti dei problemi di qualità visiva delle attuali console Nintendo.

Gli esperti di Digital Foundry hanno infatti analizzato l'ultima serie di fughe di notizie su Switch 2, concentrandosi sui 12 GB di RAM LPDDR5X di cui la nuova console sarebbe dotata.

Si tratterebbe di un enorme upgrade rispetto alla RAM della Switch originale, che ha dimostrato più volte quanto fosse un collo di bottiglia per la maggior parte dei giochi.

Anche se la RAM della console non funzionerà alla massima velocità, dovrebbe avere una larghezza di banda più che sufficiente per il processore, quindi i giochi multipiattaforma probabilmente non saranno particolarmente compromessi, considerando i 10 GB di RAM della Series S.

I 12 GB di RAM consentiranno inoltre al sistema di eseguire l'upscaling a risoluzioni “ragionevoli” utilizzando NVIDIA DLSS, che ha un costo di memoria intenso.

Questo risolverebbe il problema della bassa qualità dell'immagine che la console attuale offre in modalità docked in alcuni titoli, soprattutto multipiattaforma.

Dotata di 12 GB di RAM LPDDR5X, Nintendo Switch 2 potrebbe potenzialmente offrire una qualità delle texture migliore rispetto alla Series S, anche se è improbabile che la nuova console Nintendo riesca a eguagliare le prestazioni della console Microsoft.

Ad ogni modo, a quanto pare dovremo aspettare ancora un po' prima di scoprirlo, dato che il Nintendo Direct di giugno non farà menzione della nuova console.

Ma non solo: Android Authority ha di recente raccolto le fughe di notizie relative alle presunte specifiche tecniche principali di Switch 2.