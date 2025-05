Nintendo Switch 2 sta arrivando... letteralmente

Manca poco all'arrivo di Nintendo Switch 2 e, dopo gli anni di rumor al riguardo, non sembra vero che il 5 giugno sia davvero così vicino.

Dopo anni di onorato servizio, la Grande N si prepara a dare il cambio della guardia alla sua console ibrida dei record, e c'è chi sta facendo la fila da mesi davanti ai negozi di tutto il mondo, nella speranza di essere uno tra i primi ad avere Nintendo Switch 2.

L'attesa è quasi finita perché, come riporta Nintendo Life, diversi negozianti nel mondo stanno segnalando di aver ricevuto fisicamente le prime copie della console.

Un dipendente di Target ha rivelato su Reddit che il suo punto vendita ha già ricevuto un primo contingente di 40 unità, equamente divise tra la versione standard e il bundle speciale con Mario Kart World.

È tutto nella norma perché, soprattutto per lanci così importanti, è normale che soprattutto le grandi catene abbiano i prodotti con anticipo. Bisogna pianificare promozioni, il posizionamento fisico all'interno dei punti vendita con attività connesse, e tanto altro per arrivare al day one pronti a consegnare i prodotti ai clienti.

Questa distribuzione anticipata, avvenuta a poco più di una settimana dal lancio ufficiale, rappresenta il primo segnale tangibile che la nuova generazione Nintendo è ormai alle porte.

Secondo quanto riportato dall'utente Reddit sadgepvc, il negozio Target in questione sarebbe "uno dei più piccoli" della zona, suggerendo che i punti vendita più grandi potrebbero ricevere scorte ancora più abbondanti.

Per dimostrare l'autenticità della sua affermazione, l'utente ha pubblicato anche foto delle confezioni ricevute, dissipando i dubbi degli scettici sulla natura delle scatole.

Sarà interessante vedere come queste catene gestiranno il lancio di Switch 2, visto che c'è chi ha voluto creare una sorta di lista di clienti più fedeli a cui rivolgersi prima degli altri.

C'è da dire che, con le console già presenti nei negozi, potrebbero arrivare anche dei leak sui giochi e le funzionalità. Vi aggiorneremo con le notizie più interessanti, ovviamente.

Altra cosa fondamentale, forse la più importante, sarà anche capire se Nintendo Switch 2 aumenterà di prezzo oppure no.