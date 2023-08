Nintendo Switch 2 è sempre più vicina: nuove conferme per il lancio

Potrebbe ormai essere soltanto una questione di tempo prima che Nintendo decida di svelare ufficialmente al pubblico Switch 2, o qualunque sia il nome della console che raccoglierà l'eredità dell'amatissima console ibrida.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicate a dismisura le voci sulla possibile uscita di un successore di Switch che, a differenza di quanto accaduto con l'uscita del modello OLED (lo trovate su Amazon) dovrebbe trattarsi di una nuova console vera e propria.

L'uscita di questa nuova periferica potrebbe essere molto vicino: nelle scorse giornate vi avevamo infatti segnalato un report, in cui veniva svelato che il lancio sarebbe previsto verso la fine del 2024.

Come riportato da Game Rant, tale indiscrezione sarebbe stata confermata anche dal noto giornalista e insider Jeff Grubb, durante il corso dell'ultima puntata del suo podcast Last of the Nintendogs.

Grubb sostiene infatti che tale report corrisponderebbe con le voci che ha sentito lui stesso su Switch 2, sottolineando che secondo le sue fonti potrebbe essere in uscita già nel corso della prossima estate.

Ovviamente il giornalista ci ha tenuto anche a sottolineare che, trattandosi di semplici voci di corridoio e indiscrezioni, è difficile capire con certezza quanto ci sia di vero in assenza di comunicati ufficiali da parte di Nintendo.

Di conseguenza, non possiamo che sottolineare ancora una volta di prendere il tutto con le dovute precauzioni: se le indiscrezioni venissero confermate, il 2024 potrebbe rivelarsi un anno molto interessante per i fan della casa di Kyoto.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità, pur ricordandovi che perfino Microsoft ha già "svelato" lo sviluppo di una nuova console in casa Nintendo.

E Activision è arrivata addirittura a svelarne l'effettiva potenza: secondo la casa di Call of Duty, Nintendo Switch 2 avrebbe una grafica più vicina a PS4 e Xbox One.