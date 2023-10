Nintendo starebbe pensando a una Switch 2 only digital senza retrocompatibilità

Nintendo Switch 2 non si è ancora mostrata, ma a quanto pare continuano a emergere indiscrezioni sull'hardware.

Il successore della console ibrida, che trovate in versione OLED , sarà quasi certamente annunciata a breve.

Alla Gamescom di quest'anno, infatti, qualcuno avrebbe avuto il piacere di vedere Switch 2 in azione con demo di Zelda in 4K.

Ora, dopo che è stato rivelato che Switch 2 dovrebbe vedere la luce a settembre 2024, è emerso che forse uno dei modelli previsti non sarà retrocompatibile.

Come riportato da MNN, Nintendo starebbe pensando di rilasciare una versione di Switch 2 only digital e senza retrocompatibilità coi giochi della prima Switch.

L'ultimo rumor proviene dal leaker di Xbox Era, Shpeshal Nick, che sostiene di aver appreso dalle sue fonti che Nintendo sta progettando una console Switch 2 non retrocompatibile.

Nick sostiene di aver appreso dalle sue fonti che Nintendo sta progettando una console senza slot per cartucce, che non sarà retrocompatibile con i giochi originali di Nintendo Switch.

Ciò significa che ci saranno due modelli: uno con slot per cartucce e, il secondo, una versione completamente digitale, in modo molto simile a quanto visto fare da Sony e Microsoft con le loro versioni di PlayStation e Xbox.

Come sempre, si tratta di indiscrezioni che Nintendo non ha ancora confermato (né smentito), quindi aspettiamo che la Grande N si pronunci finalmente in merito.

Un recente rapporto ha fissato l'arrivo di Switch 2 per la seconda parte del prossimo anno, con kit di sviluppo ora nelle mani di alcuni partner e sviluppatori.

Vero anche che per quanto riguarda la temuta assenza della retrocompatibilità della nuova console, la Grande N si era invece già espressa chiaramente in merito.

Parlando invece di giochi veri e propri, nelle scorse settimane è emerso anche il nome di un titolo Capcom che potrebbe debuttare al lancio anche su Switch 2.