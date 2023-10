Nintendo ha rimosso il primo trailer di Switch e nessuno sa perché

Il 20 ottobre 2016 venne svelata Nintendo Switch per la prima volta e, con un tempismo decisamente particolare, al momento il reveal trailer non è più presente su YouTube.

Ricorderete senz'altro il modo in cui la console ibrida si è presentata al mondo, con un trailer decisamente diverso dal solito in cui la Grande N presentava la sua idea per una nuova console (che trovate su Amazon).

Un'idea che ha funzionato decisamente perché, ad anni di distanza, Nintendo Switch continua a vendere senza sosta con un ritmo francamente difficile da prevedere.

E mentre si inizia a parlare da tempo di Switch 2, che a quanto pare sarà molto diversa dalla console precedente, Nintendo ha voluto eliminare proprio il trailer di annuncio della sua console dei record.

Lo hanno scoperto per primi alcuni utenti di Reddit, notando l'assenza del filmato dai canali ufficiali. Come potete vedere qui sotto, infatti, il trailer si trova solo nelle piattaforme in cui è stato ricaricato secondariamente, come il canale YouTube di Gamespot in questo caso.

Che mistero si cela sotto a questa rimozione che, sarà un caso, coincide proprio con un trailer che è stato pubblicato ad anni di distanza dall'uscita di un nuovo Super Mario in 2D?

Che il day one di Super Mario Bros. Wonder (di cui trovate la nostra freschissima recensione sul sito) possa nascondere una sorta di annuncio di Switch 2 per cui Nintendo si è preparata con la rimozione del vecchio trailer?

Sebbene sarebbe stato un bel colpo di scena, c'è forse un altro motivo per questa rimozione.

Sempre tramite Reddit, infatti, si scopre che la canzone utilizzata per il trailer in questione potrebbe essere invischiata in problemi di copyright.

La canzone "Ha Ha Ha Ha (Yeah)" di White Denim sembra essere in qualche problema legale dopo che i distributori iniziali del brano sono stati recentemente rilevati da un'altra società. In casi come questi è normale che i contenuti in cui appaiono le canzoni vengano rimossi, almeno momentaneamente.

Non c'è un collegamento diretto con la vicenda ma forse si tratta di un semplice non-mistero, o forse ci sarà davvero qualche teaser a sorpresa della nuova console di cui ormai si parla da tempo.