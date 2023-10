Nonostante gli anni, Switch vende sempre di più anno dopo anno

Ricorderemo Nintendo Switch come una console piena di titoli di grande spessore ma, soprattutto, come una console che vende tantissimo senza nessun segnale di rallentamento.

Anche grazie alle moltissime versioni della console che sono state prodotte, tra cui quella di Super Mario più recente che trovate , i giocatori hanno avuto tantissime occasioni per entrare nel mondo videoludico della Grande N.

Advertisement

Quest'anno Nintendo Switch è diventata la terza console più venduta della storia, riuscendo anche nell'impensabile impresa di superare i numeri del leggendario Game Boy.

E nonostante i rumor sull'eventuale Switch 2 siano sempre più frequenti, tanto che ormai sembra essere ufficiosamente confermata, le vendite dell'attuale console non si arrestano.

Come riporta VGC, infatti, le vendite della console in Giappone durante l’attuale anno fiscale sono attualmente in crescita rispetto allo scorso anno. Nintendo ha venduto 2.28 milioni di unità nel 2023, contro le 2.15 milioni del 2022.

Secondo gli analisti sono state proprio le edizioni speciali della console a dare alcuni boost di vendite durante l'anno. I picchi sono stati registrati con il lancio di Splatoon 3 e relativa console, così come con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Super Mario Bros. Wonder, con le relative console a tema.

Nintendo ha venduto 17.97 milioni di Switch durante l'ultimo anno fiscale, portando le vendite complessive a 125.62 milioni, inseguendo Nintendo DS con i suoi 154.02 milioni e PlayStation 2 con le 155 milioni di console vendute.

A proposito di numeri, Nintendo Switch ha permesso la creazione di un record miliardario addirittura, relativo ai videogiochi venduti sulla console ibrida.

La console si sta ancora aggiornando con una certa regolarità, visto che puntualmente arrivano tutti gli update che sono necessari. Anche per mettere a posto le produzioni che sulla console non vanno esattamente bene, come Mortal Kombat 1 che presto potrebbe essere almeno decente.