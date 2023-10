Switch 2 sarà un bel po' diversa rispetto alla prima Switch, secondo un brevetto

Passano le settimane, ma dell'ufficialità di Nintendo Switch 2 ancora nulla, sebbene è il turno di nuove informazioni sulla nuova console.

Il successore della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , dovrebbe essere annunciata nelle prossime settimane.

Del resto, alcuni giorni fa è stato rivelato che Switch 2 dovrebbe vedere la luce a settembre 2024, cosa abbastanza probabile.

Ora, dopo che è emerso che una versione di Switch 2 sarebbe only digital e senza retrocompatibilità coi giochi della prima Switch, arrivano ora nuove (presunte) informazioni.

Come riportato anche da GameRant, un nuovo brevetto Nintendo sembra mostrare i disegni preparatori della Switch 2, evidenziando alcune differenze piuttosto importanti rispetto al predecessore del 2017.

Invece di utilizzare i Joy-Con, questa nuova console portatile presenta un joystick, quattro pulsanti e due pulsanti laterali.

Il brevetto mostra anche un layout diverso, con i pulsanti home e media ora nella parte inferiore del dispositivo.

La parte superiore non è invece troppo dissimile da quella della Switch, con l'unica differenza sostanziale che le posizioni del regolatore del volume e del pulsante di accensione sono state invertite.

Sono ancora presenti il jack per le cuffie e lo slot per le cartucce, il che dovrebbe essere una buona notizia per gli appassionati di supporti fisici. Purtroppo, però, al momento non è dato sapere se questa nuova console sarà in grado di riprodurre i giochi della Switch originale.

Se questo brevetto è effettivamente legato alla prossima console di Nintendo, il fatto che ci siano solo sei pulsanti e un singolo joystick per il gioco sarà probabilmente il punto più discusso.

Il brevetto menziona però che la console utilizza un touch screen sensibile alla pressione, quindi è possibile che i giochi per il nuovo dispositivo siano progettati tenendo conto di questo aspetto.

In alternativa, per alcuni titoli potrebbe essere necessario collegare un dispositivo di input wireless, proprio come avviene per i giochi per Switch in modalità docked.

Un recente rapporto ha fissato l'arrivo di Switch 2 per la seconda parte del prossimo anno, con kit di sviluppo ora nelle mani di alcuni partner e sviluppatori.

Vero anche che per quanto riguarda la temuta assenza della retrocompatibilità della nuova console, la Grande N si era invece già espressa chiaramente in merito.

Parlando invece di giochi veri e propri, nelle scorse settimane è emerso anche il nome di un titolo Capcom che potrebbe debuttare al lancio anche su Switch 2.