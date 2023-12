Nintendo eShop, al via le Offerte di Natale su oltre 3000 giochi: ecco i migliori

Se questo Natale avete deciso di regalare — o regalarvi — Nintendo Switch per questo Natale, allora non possiamo che segnalarvi un'iniziativa davvero imperdibile: il Nintendo eShop ha deciso di offrire sconti su oltre 3000 videogiochi, con le apposite Offerte di Natale dedicate.

Questo permetterà a tutti i giocatori che possiedono le console ibride (trovate Switch OLED su Amazon) di acquistare a prezzi ridotti alcuni dei videogiochi più interessanti a prezzi ridotti: considerando che le offerte su eShop non sono poi così comuni, si tratta di una promozione a cui vale la pena dare più di un'occhiata.

Tra i giochi proposti in sconto vi segnaliamo Hogwarts Legacy, l'open world ispirato al magico universo di Harry Potter che ha conquistato il cuore di milioni di fan durante il 2023, diventando il videogioco più cercato su Google e quello più completato in assoluto durante l'anno: oggi l'edizione Switch potrà essere vostra a 41,99€, con uno sconto del 30%.

Ma non possono mancare anche le esclusive: per i fan dell'idraulico più amato al mondo, segnaliamo un generoso 58% di sconto su Mario + Rabbids Sparks of Hope, il crossover strategico sviluppato da Ubisoft Milano.

Tra i numerosi titoli in offerta segnaliamo anche titoli di spessore come Octopath Traveler II, Persona 5 Royal, Sonic Superstars e Vampire Survivors: ci sono, insomma, videogiochi per tutti i gusti da tenere assolutamente d'occhio.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo deciso di selezionare per voi i migliori videogiochi in sconto su Nintendo eShop con le Offerte di Natale:

Offerte di Natale: migliori sconti su Nintendo eShop

Assassin's Creed Anniversary Edition Mega Bundle a 39,59€ (anziché 119,99€)

a 39,59€ (anziché 119,99€) Cuphead a 13,99€ (anziché 19,99€)

a 13,99€ (anziché 19,99€) Dave the Diver a 15,99€ (anziché 19,99€)

a 15,99€ (anziché 19,99€) Diablo III: Eternal Collection a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Dragon Ball FighterZ a 9,59€ (anziché 59,99€)

a 9,59€ (anziché 59,99€) Dragon Ball Z: Kakarot a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) Final Fantasy VII a 6,39€ (anziché 15,99€)

a 6,39€ (anziché 15,99€) Hogwarts Legacy a 41,99€ (anziché 59,99€)

a 41,99€ (anziché 59,99€) Immortals Fenyx Rising a 8,99€ (anziché 59,99€)

a 8,99€ (anziché 59,99€) Just Dance 2024 Edition a 40,19€ (anziché 59,99€)

a 40,19€ (anziché 59,99€) LEGO Harry Potter Collection a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Galactic Edition a 23,99€ (anziché 79,99€)

a 23,99€ (anziché 79,99€) Mario + Rabbids: Sparks of Hope a 25,19€ (anziché 59,99€)

a 25,19€ (anziché 59,99€) Metamorphosis a 0,99€ (anziché 24,99€)

a 0,99€ (anziché 24,99€) Monopoly per Nintendo Switch a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Monster Hunter Rise a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Mortal Kombat 11 a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) NBA 2K24 Kobe Bryant Edition a 20,99€ (anziché 59,99€)

a 20,99€ (anziché 59,99€) Octopath Traveler II a 41,99€ (anziché 59,99€)

a 41,99€ (anziché 59,99€) Persona 5 Royal a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Rayman Legends: Definitive Edition a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) SEGA Mega Drive Classics a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Sid Meier's Civilization VI a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Sonic Superstars a 41,99€ (anziché 59,99€)

a 41,99€ (anziché 59,99€) Terraria a 11,99€ (anziché 29,99€)

a 11,99€ (anziché 29,99€) Theatrhythm Final Bar Line a 35,99€ (anziché 59,99€)

a 35,99€ (anziché 59,99€) Two Point Campus a 10,19€ (anziché 29,99€)

a 10,19€ (anziché 29,99€) Unpacking a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Vampire Survivors a 4,49€ (anziché 4,99€)

a 4,49€ (anziché 4,99€) WRC Collection a 9,99€ (anziché 99,99€)

Essendoci più di 3000 giochi in sconto, abbiamo dovuto ridurre notevolmente la nostra selezione: vi consigliamo dunque di dare un'occhiata alla lista completa al seguente indirizzo, così da non rischiare di perdervi nemmeno un'offerta.

Tutti i nuovi sconti di Nintendo eShop termineranno ufficialmente il 31 dicembre 2023: vi suggeriamo di affrettarvi per poter iniziare il 2024 con tanti nuovi videogiochi.