I videogiochi più finiti dai giocatori nel 2023: ecco la classifica

Nel 2023 abbiamo assistito a tantissimi videogiochi di assoluta qualità, molti dei quali sono riusciti a intrattenere i giocatori per svariate ore di gioco.

Ma in una generazione dove è ormai sempre più comune che i titoli più longevi tendano a essere abbandonati a metà strada, vuoi per mancanza di tempo o perché l'interesse va scemando, può rivelarsi molto interessante scoprire quali sono i videogiochi che effettivamente gli utenti completano più spesso.

Advertisement

La nota pagina HowLongToBeat, diventata un punto di riferimento per scoprire la durata media o complessiva di ogni videogioco prima dell'acquisto, ha compilato una classifica basata sui videogiochi usciti nel corso del 2023, riportando quali sono stati i titoli più completati dai giocatori.

Una classifica che potrebbe riservare qualche sorpresa, dato che molti dei titoli presentano una longevità molto corposa: vi lasciamo dunque all'elenco completo con i 10 videogiochi di cui i giocatori hanno visto il finale almeno una volta.

I 10 videogiochi più completati nel 2023

Hogwarts Legacy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Resident Evil 4 Hi-Fi Rush Final Fantasy XVI Marvel's Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder Baldur's Gate 3 Dead Space Star Wars Jedi: Survivor

Sembra che il videogioco più completato durante il 2023 sia stato dunque Hogwarts Legacy, l'adattamento videoludico del Wizarding World di Harry Potter (lo trovate su Amazon), forse aiutato anche dal fatto che è uscito a febbraio: gli utenti, in altre parole, hanno avuto più tempo a disposizione per assistere al finale dell'avventura, che richiede circa 27 ore secondo l'aggregatore.

Un altro piccolo grande traguardo dunque per il titolo di Avalanche e Warner Bros, dopo essersi rivelato anche il videogioco più cercato in rete nel 2023.

Il secondo posto ottenuto da Zelda Tears of the Kingdom riteniamo sia comunque altrettanto importante, considerando che secondo lo stesso How Long to Beat sarebbero necessarie circa 59 ore: più del doppio rispetto al primo gioco in classifica, ma che confermano come gli utenti abbiano apprezzato uno dei migliori giochi di sempre per Metacritic.

Il terzo posto in classifica, il remake di Resident Evil 4, presenta invece una durata sulle 12-15 ore: decisamente più accessibile per gli utenti e che, grazie all'eccelsa qualità del lavoro svolto da Capcom, hanno permesso di guadagnare una speciale medaglia di bronzo.

L'ottavo posto di Baldur's Gate 3 potrebbe rivelarsi invece sorprendente, considerando che è stato eletto gioco dell'anno sia dal pubblico che dalla critica, ma se teniamo conto che la durata media è di 57 ore ignorando qualunque possibile missione secondaria — e dunque molto più longeva, giocandolo nel modo più indicato — è probabile che ci siano ancora molti giocatori che non hanno ancora finito neanche una campagna nei Forgotten Realms.