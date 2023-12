Quali sono stati i 10 videogiochi più cercati nel 2023? Li svela Google

Mancano ormai poche settimane alla fine del 2023 e all'inizio di un nuovo anno: per celebrare questa occasione, il celebre motore di ricerca Google ha deciso di pubblicare in un'apposita pagina ufficiale tutti i termini in trend relativi alle categorie più popolari.

Tra queste non potevano naturalmente mancare i videogiochi: la casa di Mountain View ha pubblicato una top 10 con i titoli più ricercati dagli utenti in tutto il mondo durante l'anno, con alcune piccole sorprese.

Advertisement

Di seguito vi riporteremo dunque la classifica completa, ma potete osservare voi stessi questa e tutti gli altri trend dell'anno nella seguente pagina ufficiale:

I 10 videogiochi più cercati nel 2023 su Google:

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur's Gate 3 Suika Game Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

Al primo posto troviamo Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon), il sorprendente adattamento videoludico ispirato al Wizarding World: se ricorderete, la sua uscita aveva causato numerose controversie e campagne di boicottaggio, contribuendo con molta probabilità alla prima posizione nella classifica di Google.

In seconda posizione troviamo invece The Last of Us, che ha guadagnato anche il primo posto nella classifica dedicata alle serie TV: è plausibile immaginare che proprio il successo dello show con Pedro Pascal e Bella Ramsey — con una seconda stagione in arrivo nel 2025 — abbia portato a un incredibile boom di popolarità della saga di Naughty Dog.

Al terzo posto troviamo invece sorprendentemente Connections: se vi state probabilmente chiedendo che cosa sia, si tratta di un browser game con le parole pubblicato sul sito del New York Times, in cui è necessario completare diverse griglie individuando i termini giusti. La dimostrazione che, a volte, bastano anche piccole idee giuste per diventare popolari anche tra chi i videogiochi non li mastica.

Il gioco dell'anno 2023, ovvero Baldur's Gate 3, ha invece conquistato la sesta posizione in classifica, finendo sotto Starfield e Battlegrounds Mobile India — dove il battle royale è incredibilmente popolare, come avrete capito — ma davanti ad altri due eccellenti titoli come Diablo IV e Atomic Heart.

Il puzzle Suika Game al settimo posto è un'altra sorpresa inaspettata: se siete curiosi di saperne di più, è disponibile gratis in prova fino a oggi su Nintendo Switch Online.