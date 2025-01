Ninja Gaiden 2 Black, patch 1.0.6.0 disponibile: le novità del primo di una serie di update

Ninja Gaiden 2 Black è stata una graditissima sorpresa e un'ottimo ritorno sul quale, a quanto pare, sta puntando notevolmente Team Ninja perché è disponibile da ora un update, e non sarà neanche l'ultimo.

Come annunciato su X, il gioco ha già ricevuto un piccolo aggiornamento con la patch 1.0.6.0, che risolve un problema con le opzioni di risoluzione DLSS e XeSS per chi ha acquistato il gioco sul Microsoft Store, oltre a un raro bug che bloccava i progressi dopo alcuni boss.

E non è finita qui, perché Team Ninja ha annunciato che, a metà febbraio, rilascerà un aggiornamento per il gioco, che includerà «aggiustamenti al bilanciamento» e «funzionalità aggiuntive».

In quest'ultimo caso non c'è stata nessuna comunicazione, né riferimento sommario alle funzionalità che verranno aggiunte all'interno di Ninja Gaiden 2 Black.

In questi primi giorni dal lancio i giocatori hanno già iniziato a chiedere miglioramenti, come un'opzione per regolare i movimenti della telecamera e una modalità New Game Plus più tradizionale. Il prossimo update del titolo sarà relativo a questi elementi? Chissà.

È comunque encomiabile che il team di sviluppo voglia lavorare così sodo a questo remake, segnale di quanto sia importante il rilancio del franchise.

In ogni caso il revival della serie di Ninja Gaiden è ufficiale, visto che Ninja Gaiden 2 Black è già amatissimo e ci sarà addirittura un'edizione fisica PS5 in arrivo, nel prossimo futuro.

Per altro, il lavoro svolto dal team di sviluppo sembra encomiabile dal punto di vista tecnico. Le migliorie rispetto all'originale, rese possibili dall'Unreal Engine, sono davvero evidenti. Quanto evidenti? Potete vederlo da voi grazie al videoconfronto con l'originale che trovate a questo indirizzo.

L'uscita di questo remake a sorpresa è stata accompagnata dalla conferma che Team Ninja e PlatinumGames stanno lavorando a Ninja Gaiden 4, previsto per l'autunno 2025. Un reveal davvero importante che ha galvanizzato i fan della serie.