Ninja Gaiden 2 Black anche in versione fisica, solo su PS5

Se avete intenzione di acquistare una copia digitale di Ninja Gaiden 2 Black, magari dopo il recente rilascio a sorpresa, sappiate che è in arrivo anche una versione fisica, prevista per il 27 marzo.

Del resto, già l'annuncio di Ninja Gaiden 4 ha riscaldato il cuore dei fan, ragion per cui ogni buona nuova su Ryu Hayabusa è sempre bene accetta.

Come riportato anche da Push Square, la versione scatolata di Ninja Gaiden 2 Black sarà un’esclusiva di Play Asia e sarà venduta al prezzo di 49,99 dollari.

La release supporterà tracce audio in giapponese e inglese, oltre a sottotitoli in ben otto lingue: giapponese, inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, cinese tradizionale e cinese semplificato.

Ad ogni modo, al momento non ci sono notizie di bonus o contenuti aggiuntivi inclusi in questa versione retail.

Si tratta semplicemente di un’occasione per possedere un classico remake in formato fisico, una scelta che farà felici i collezionisti e gli appassionati nostalgici (che possono rivolgersi anche su Amazon).

Play Asia ha segnalato inoltre che le scorte potrebbero essere limitate. Se volete assicurarvi una copia, il consiglio è di pre-ordinarla appena possibile.

Per i puristi e gli amanti dei giochi in formato fisico, questa è un’opportunità da non perdere.

Certo, in un’epoca sempre più digitale, l’arrivo di edizioni fisiche può sembrare un gesto controcorrente, ma secondo me non c’è nulla che eguagli la soddisfazione di possedere una copia tangibile di un classico senza tempo.

L’industria videoludica continua a dimostrare quanto la nostalgia possa essere monetizzata senza troppi fronzoli. Un ottima mossa per i collezionisti, certo, ma a 50 dollari senza extra è chiaro che si punti più sul richiamo emotivo che sul valore aggiunto.

Ad ogni modo, pronti a brandire nuovamente la spada del leggendario Ryu Hayabusa? Marzo si avvicina, meglio non farsi trovare impreparati (specie se siete dei collezionisti incalliti).

Restando in tema, sembra che il trailer di Ninja Gaiden 2 Black svelato all'Xbox Developer Direct sia stato "censurato": le sezioni dedicate alle eroine sono state rimosse.