Ninja Gaiden 4 è il nuovo titolo di Platinum Games!

Durante il Developer Direct 2025 è stato svelato anche il ritorno di Ninja Gaiden, storica saga di titoli action che mancava da un po' con un nuovo capitolo regolare: Ninja Gaiden 4.

A impreziosire l'annuncio c'è il fatto che, con una certa sorpresa, Ninja Gaiden 4 sarà firmato niente meno che da Platinum Games, maestri del genere action, insieme a Team Ninja.

Gli autori della saga di Bayonetta (la trovate su Amazon) sono decisamente a loro agio con il concetto di action veloce e altamente tecnico.

Ninja Gaiden porta con sé anche la celebre e infame nomea di essere molto complesso, e il primo trailer sembra confermare il fatto che ci vorrà una certa dimestichezza con il genere per affrontare le sfide proposte.

«Il franchise definitivo di azione e avventura ninja torna con NINJA GAIDEN 4! Parti per un'avventura all'avanguardia in cui la tradizione incontra l'innovazione in un mix ad alto numero di ottani di stile e combattimenti senza esclusione di colpi.»

Team Ninja e Platinum Games ci hanno mostrato tantissime tecniche, armi e stili di gioco differenti. Anche un nuovo protagonista, che affiancherà lo stoico Ryu Hayabusa all'interno dell'avventura.

L'impressione è che Platinum abbia chiaramente attinto alla sua esperienza per offrire un'esperienza degna del nome importante che Ninja Gaiden 4 si porta dietro.

Il filmato dell'annuncio ha anche mostrato una Tokyo cyberpunk, avvolta da una pioggia battente, lasciando una forte impressione sul pubblico. «In NINJA GAIDEN 4, volevamo fondere elementi vecchi e nuovi. La Tokyo di questo gioco è stata trasformata drasticamente dall'influenza dell'aldilà, ed è per questo che appare così», spiega il team di sviluppo.

C'è anche una finestra di uscita, ovvero l'autunno del 2025, con la promessa che Ninja Gaiden 4 sarà disponibile anche tramite Game Pass al day one, ovviamente gratis per tutti gli abbonati al servizio, insieme alla versione PC e PlayStation 5 annunciata per l'occasione.

Ninja Gaiden 2 ritorna

Contemporaneamente, Team Ninja ha svelato che Ninja Gaiden 2 Black, revisione del capitolo del 2008 in Unreal Engine 5, è disponibile da questo momento su Game Pass.