Quanto è diverso Ninja Gaiden 2 Black dall'originale? Un video lo svela

Sono passati 17 anni dal lancio di Ninja Gaiden 2, e ora con Ninja Gaiden 2 Black, sembra proprio che il tempo non abbia scalfito il fascino di questo capolavoro.

Grazie al lavoro di ElAnalistaDeBits (via Vandal), oggi possiamo confrontare uno dei titoli più iconici della serie alla nuova versione che lo mette in una luce completamente nuova.

Questa analisi tecnica che ci fa apprezzare ancora di più il livello di cura che Team Ninja ha messo nel gioco originale (avvistabile ancora su Amazon).

Del resto, Ninja Gaiden 2 rappresentava una delle vette più alte del genere action hack and slash, spingendo Xbox 360 (e non solo) al limite delle sue capacità tecniche. Ma come si comporta oggi, a distanza di quasi due decenni?

L'analisi di ElAnalistaDeBits si concentra sull'evoluzione del gioco nel tempo, evidenziando come la retrocompatibilità e i miglioramenti tecnici delle console moderne abbiano trasformato in meglio l’esperienza di gioco.

Su Xbox Series X e PS5 (e PC), il gioco raggiunge risoluzioni superiori rispetto all’originale, portando i dettagli dell’ambientazione e dei personaggi a un livello di nitidezza mai visto prima, grazie anche all'Unreal Enginee 5.

Se su Xbox 360 il frame rate stabile era già un punto di forza, oggi il gioco si muove con una fluidità impressionante a 60 FPS costanti, garantendo una reattività perfetta nei combattimenti.

Sebbene le texture non siano state rimasterizzate, l’incremento di risoluzione e il filtro anisotropico applicato migliorano la resa visiva generale. Gli effetti di luce, in particolare, sembrano beneficiarne molto.



Insomma, da quello che posso vedere l’analisi di ElAnalistaDeBits ci ricorda quanto fosse avanti per il suo tempo e quanto abbia influenzato i giochi action moderni.

Se non lo avete mai provato, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per scoprire un titolo che ha ridefinito un genere. Considerando anche che il gioco uscirà presto anche in formato fisico, che male non è.