Night City potrebbe non tornare nel sequel di Cyberpunk 2077

CD Projekt RED ha ufficializzato ormai diverse settimane fa i lavori sul sequel di Cyberpunk 2077, nome in codice Project Orion.

Se il primo capitolo (che trovate su Amazon) ha da poco ricevuto l'espansione Phantom Liberty, ora è il momento di guardare al prossimo capitolo della serie.

Un indizio di "Cyberpunk 2" sarebbe nascosto nel DLC con protagonista Idris Elba, anche se ora emergono altre informazioni sequel.

Quindi, dopo che il quest designer di CD Projekt ha parlato di recente della "sfida" di sviluppare Cyberpunk 2 con l'Unreal Engine, sembra proprio che il gioco possa non essere ambientato nella metropoli di Night City, vista nel primo capitolo.

Durante una recente intervista con Gaming Bolt, a Magda Zych, senior writer di CD Projekt RED, è stato chiesto della possibilità di una nuova città per il sequel di Cyberpunk 2077.

L'autrice ha risposto: «Penso che questo tipo di storie possano svolgersi ovunque si sviluppi l'uber-capitalismo».

Zych ha inoltre spiegato che Night City è una città come le altre e che un sequel non deve necessariamente essere ambientato nella stessa città. Pertanto, un'ambientazione diversa non è da escludere.

I commenti suggeriscono che per ora entrambe le opzioni sono probabili. Pertanto, è chiaro che molte cose sono ancora da decidere, compreso un potenziale ritorno a Night City.

Se Night City è stata incredibile, una nuova location può essere altrettanto affascinante se realizzata bene.

Inoltre, aprirebbe la possibilità di creare un'atmosfera diversa, che porterebbe a un'esperienza più distinta per il prossimo gioco.

Ciò che ormai è certo è che il team di sviluppo vuole portarsi avanti con i lavori sul sequel.

Così come non è ancora del tutto chiaro se Project Orion sarà solo ed esclusivamente in prima persona come il capitolo originale, visto che nulla esclude che possa invece essere inquadrato (anche) in terza persona.