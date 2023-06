Street Fighter 6, arrivano i contenuti extra a pagamento: ecco i dettagli

Street Fighter 6 si aggiorna dopo il suo lancio da record, inserendo i classici contenuti extra a pagamento che Capcom aveva preannunciato.

Il nuovo picchiaduro di Capcom, che trovate su Amazon, è arrivato sul mercato ed è andato anche oltre ogni aspettativa.

Street Fighter 6 aveva già dimostrato di poter essere un punto di non ritorno nei giorni dal lancio, visto che ha ottenuto rapidamente numeri da record.

Numeri altissimi che si sono consolidati e che hanno permesso a Capcom di festeggiare come si deve, con un regalo anche per i giocatori.

E come il suo predecessore ci aveva abituato, stanno arrivando anche i contenuti extra a pagamento del Fighting Pass.

Lo ha annunciato Capcom tramite Twitter, con tanto di infografica che ci svela i contenuti acquistabili... solo per un periodo limitato.

Questo pass sarà disponibile dal 12 giugno al 2 luglio e, come di consueto con i Battle Pass, ha sia un percorso gratuito che uno premium. Quest'ultima costa 250 Fighter Coin, l'equivalente di circa 5 dollari.

Tra gli oggetti riscattabili ci sono equipaggiamento per l'avatar, un'emote, nuova musica e vari cosmetici per menu. C'è anche l'accesso al gioco retrò Legendary Wings, da giocare sugli arcade virtuali nel Battle Hub.

Nella traccia gratuita del Fighting Pass c'è anche la possibilità di ottener i Fighter Rentals, ovvero i noleggi dei personaggi aggiuntivi che verranno inseriti come DLC.

In quella premium si potranno collezionare 250 Fighter Coins raggiungendo il livello 30, che dovrebbero essere abbastanza per poter pagare il pass successivo.

Con questi nuovi contenuti c'è la speranza che i giocatori possano continuare a non fare i mostri con l'editor dei personaggi, come accade già da un po'.

Street Fighter 6 si godrà quindi per un po' di tempo il palcoscenico. Ma non per molto perché Mortal Kombat 1 è alle porte e, in un futuro lontano, arriverà anche Injustice 3.