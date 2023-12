Netflix punta ancora sui giochi gratis, più di 80 giochi nel 2024

Netflix ha da tempo lanciato una sezione dedicata ai videogiochi, in cui gli abbonati alla piattaforma di streaming possono scaricare dei giochi gratis su mobile e, sebbene non sia esattamente decollata finora, il gigante dell'intrattenimento non ha intenzione di mollare nel 2024.

Dalle ultime rilevazioni sembra che neanche l'1% degli abbonati a Netflix abbia scaricato un singolo videogioco dalla sezione dei giochi gratis, nonostante non manchino i grandi nomi per tentare di ingolosire gli utenti e potenziali videogiocatori.

Una media di 2.2 milioni di utenti ah scelto di utilizzare quotidianamente i giochi gratis offerti da Netflix, a fronte di 247.15 milioni di utenti iscritti, e la piattaforma ha deciso di inserire altri nomi molto importanti all'interno del catalogo.

Da Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, già annunciato in precedenza, tra i giochi nel catalogo ci sono Farming Simulator e Storyteller, ma nel 2024 arriveranno molti titoli con annunci inediti inseriti nell'ultimo trailer che riepiloga le uscite del prossimo anno.

Tra i giochi gratis di Netflix del 2024 ci saranno infatti Hades, Cozy Grove: Camp Spirit, Game Dev Tycoon, FashionVerse, Sonic Mania Plus, Monument Valley e Money Heist Ultimate Choice.

Nomi che si uniscono ai videogiochi gratis già disponibili, tra cui The Queen’s Gambit Chess, Asphalt Xtreme, SpongeBob: Get Cooking, Dead Cells: Netflix Edition, LEGO Legacy: Heroes Unboxed, Cut the Rope Daily, Farming Simulator, Too Hot to Handle 2, Bloons TD6, Knittens, Storyteller e tanti altr.

Netflix ha lanciato oltre 50 giochi sulla sua piattaforma da quando è entrata nel settore nel 2021. Nel 2023 prevedeva di rilasciarne fino a 40, con 16 giochi in sviluppo presso i suoi studi interni e 70 con i suoi partner esterni.

L'impegno verso il catalogo gaming è quindi sempre presente, per non parlare degli show dedicati ai videogiochi che ovviamente continueranno ad arrivare, da BioShock a Gears of War giusto per citarne un paio.