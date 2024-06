Netflix Games, ecco i giochi gratis dell'estate

Netflix avrebbe deciso di intensificare il suo catalogo di giochi gratis nel corso dell'estate ormai alle porte con titoli di una certa rilevanza.

In maniera simile a Xbox Game Pass (a cui potete iscrivervi anche su Amazon) il colosso dello streaming continua a dare attenzioni anche ai gamer.

Già lo scorso mese di maggio si è rivelato essere un mese piuttosto ricco, ma a quanto pare è il momento di guardare oltre.

Ora, come riportato anche sul sito ufficiale, Netflix avrebbe deciso di ampliare il suo catalogo con 14 titoli in arrivo nelle prossime settimane.

Netflix Stories: Perfect Match - 6 giugno

The Case of the Golden Idol - 11 giugno

Hearts - 18 giugno

Cozy Grove: Camp Spirit - 25 giugno

Too Hot to Handle 3 - 23 luglio

The Dragon Prince: Xadia - 30 luglio

Arranger: A Role-Puzzling Adventure - Estate 2024

Don’t Starve Together - TBA

Harmonium: The Musical - TBA

Lab Rat - TBA

Netflix Stories: Emily in Paris - TBA

Netflix Stories: Selling Sunset - TBA

Rotwood - TBA

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game - TBA

Come scaricare i giochi gratis di Netflix?

Per poter scaricare e giocare vi basterà aprire l' App Store e cercare il gioco digitandone il nome, oppure vedere tutti i giochi Netflix disponibili.

Basterà poi selezionare il gioco tra i risultati della ricerca, quindi toccare "Scarica" oppure l'icona con il simbolo della nuvola. Una volta fatto il gioco sarà scaricato e installato.

Al termine, basterà toccare il tasto "Apri" e il gioco è fatto (e buon divertiment0).

