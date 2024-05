Netflix: ecco i giochi gratis di maggio

Netflix da tempo ha deciso di imbarcarsi nel mondo dei giochi gratis, tanto che ora è il momento di scoprire le novità di maggio.

In maniera simile a servizi come Xbox Game Pass (a cui potete iscrivervi anche su Amazon) il colosso dello streaming si è avvicinata anche ai gamer, con risultati altalenanti.

Ora, come riportato anche sul sito ufficiale, Netflix avrebbe deciso di intensificare il suo portfolio di videogiochi con titoli di un certo peso.

Cinque nuovi giochi verranno lanciati in esclusiva su mobile per i membri di Netflix a maggio.

Parliamo di Sonic Mania Plus di SEGA, in uscita durante la giornata di ieri, oltre all'iconico platform Braid Anniversary Edition di Jonathan Blow (con un livello esclusivo per i membri di Netflix), Paper Trail di Newfangled e Katana Zero di Akiisoft e Devolver Digital.

Inoltre, Netflix Stories si aggiunge al suo crescente catalogo di giochi di fiction interattiva basati sugli show di successo di Netflix con Netflix Stories: Virgin River.

I giochi di Netflix sono inclusi in tutti gli abbonamenti Netflix senza pubblicità o acquisti in-app e li trovate poco sotto, elencati con data di rilascio ufficiale.

Sonic Mania Plus (7 maggio)

Braid Anniversary Edition (14 maggio)

Paper Trail (21 maggio)

Netflix Stories: Virgin River (29 maggio)

Katana Zero (maggio TBD)

Netflix ha lanciato oltre 50 giochi sulla sua piattaforma da quando è entrata nel settore nel 2021. Nel 2023 ha rilasciato altri 40 giochi circa, con 16 giochi in sviluppo presso i suoi studi interni e 70 con i suoi partner esterni.

Anche il titolo di culto di Supergiant Hades è sbarcato su Netflix, con un porting ad hoc.

Ma non solo: mesi fa il colosso ha lanciato una nuova funzione che consente agli utenti di creare i propri account pubblici personalizzati per la piattaforma, ovvero una sorta di gamertag.