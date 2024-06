Xbox Game Pass, confermato un nuovo gioco gratis al day-one di luglio

Siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno tutti i giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass per il mese di giugno — anche se i primi due sono già stati rilasciati nella scorsa giornata — ma nel frattempo sappiamo giù quale sarà uno dei titoli disponibili a luglio fin dal day-one.

Come segnalato da Game Rant, poche ore fa è stato pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Magical Delicacy, un "metroidvania-lite culinario" sviluppato da Skaule e pubblicato da Whitethorn Games, confermando la data d'uscita ufficiale.

Il nuovo video ufficiale, che vi allegheremo qui di seguito, conferma che questa rilassante produzione sarà disponibile ufficialmente dal 16 luglio, ma anche che sarà scaricabile gratuitamente fin dal giorno di lancio per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

L'uscita di Magical Delicacy è prevista anche su Nintendo Switch, ma i fan su Xbox e PC avranno il vantaggio di poterci giocare senza alcun costo aggiuntivo, a patto ovviamente di essere iscritti al servizio. Nessuna novità invece per un'eventuale release su PlayStation, almeno per il momento.

Questo significa anche che a luglio abbiamo già ben 3 giochi gratis confermati per gli utenti iscritti a Game Pass: ve li riepiloghiamo di seguito.

Xbox Game Pass: giochi gratis confermati a luglio

Magical Delicacy - 16 luglio

Dungeons of Hinterberg - 18 luglio

Frostpunk 2 - 25 luglio

Ovviamente speriamo di poter avere presto ulteriori notizie sui titoli in arrivo a giugno: ci auguriamo che già nelle prossime ore saremo in grado di darvi aggiornamenti al riguardo.

Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più, ma è plausibile immaginare che per molti annunci Microsoft stia aspettando l'imminente Xbox Games Showcase, che si svolgerà questa domenica: ecco tutte le conferenze già confermate per la Summer Game Fest di quest'anno.

Restando in tema di novità su Xbox Game Pass, non dimenticatevi di provare ben 5 giochi gratis finché siete ancora in tempo: lasceranno il servizio in abbonamento tra pochi giorni.