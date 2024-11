Neil Druckmann è «emozionato come non mai» per il suo prossimo gioco

Neil Druckmann, capo dello studio Naughty Dog, ha recentemente espresso grande entusiasmo per il prossimo gioco non ancora annunciato dello studio.

In un'intervista a Variety, Druckmann ha dichiarato che questo progetto - il cui nome potrebbe essere stato già svelato - lo rende «emozionato come non mai» per un gioco in sviluppo.

Dopo aver co-diretto titoli di successo come The Last of Us e Uncharted 4 (che trovate su Amazon), Druckmann ha assunto un ruolo più esecutivo presso Naughty Dog, pur rimanendo coinvolto nello sviluppo dei nuovi giochi.

Lo studio ha confermato di avere più di un gioco single-player in lavorazione, dopo la cancellazione di The Last of Us Online.

Druckmann ha recentemente affermato che il nuovo progetto potrebbe ridefinire le percezioni mainstream del gaming, aumentando le aspettative dei fan (via GamesRadar+).

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, sembra improbabile che si tratti di un terzo capitolo di The Last of Us, dato che l'attore Troy Baker ha confermato di essere tornato a collaborare con Naughty Dog per la sua prossima uscita.

L'ultimo titolo inedito dello studio risale infatti a quattro anni fa con The Last of Us Parte 2. Da allora, Naughty Dog si è concentrata sul remake del primo The Last of Us e sul remaster del sequel.

Con le frequenti allusioni di Druckmann, cresce l'attesa per un annuncio ufficiale del misterioso nuovo progetto (qualcuno ha detto The Game Awards?).

Resta da vedere se si rivelerà essere un nuovo capitolo di Uncharted, assente ormai da anni, di una IP inedita o addirittura di un ritorno alle radici platform dello studio (ossia con gli amatissimi Jak and Daxter, anche se la cosa è davvero poco probabile).

Qualunque sia la natura del gioco, le dichiarazioni entusiastiche di Druckmann hanno sicuramente acceso la curiosità dei fan di Naughty Dog. Staremo a vedere di cosa si tratterà.