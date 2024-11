La nuova IP Naughty Dog potrebbe avere un nome

Il mistero intorno alla prossima IP di Naughty Dog potrebbe aver appena ricevuto un'importante conferma.

Solo ieri è stato del resto confermato che Troy Baker tornerà nel prossimo progetto della casa di The Last of Us (che trovate su Amazon).

Come riportato su Reddit, un dettaglio interessante è emerso su LinkedIn: il profilo di un dipendente dello studio avrebbe fatto riferimento a un progetto dal titolo Timeless Travel.

L'informazione è venuta alla luce grazie a un aggiornamento nel profilo professionale di un membro del team di sviluppo, più precisamente l'Environment Artist.

Sebbene il nome Timeless Travel non sia ancora stato confermato ufficialmente, molti fan hanno subito ipotizzato che si tratti del tanto atteso nuovo progetto dello studio.

La scelta del titolo lascia spazio a molte speculazioni: potrebbe trattarsi di un gioco incentrato su viaggi nel tempo, su esplorazioni di mondi paralleli, o su una narrazione che attraversa diverse epoche storiche.

Naughty Dog non è nuovo a esperimenti narrativi ambiziosi e Timeless Travel potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti in questa direzione.

Il team americano ha mantenuto il massimo riserbo sulla nuova IP, ma negli ultimi mesi alcuni sviluppatori avevano accennato al fatto che il prossimo progetto sarebbe stato qualcosa di completamente diverso rispetto alle saghe di The Last of Us e Uncharted.

Questa potrebbe essere l’occasione per lo studio di esplorare nuove meccaniche di gameplay e un diverso approccio narrativo.

Del resto, se il nome fosse confermato, sarebbe già poesia. Un titolo che evoca viaggi nel tempo o forse qualcosa di più metafisico, perfetto per uno studio che ci ha insegnato a viaggiare dentro le emozioni.

Con i fan che scandagliano ogni dettaglio alla ricerca di conferme, resta da vedere se Naughty Dog rivelerà qualcosa durante i prossimi eventi del settore, come i The Game Awards (ecco dove e quando vederli, in italiano).

Nel frattempo, Timeless Travel ha già iniziato a creare un'aura di fascino e mistero, accendendo la curiosità degli appassionati (e chissà se riuscirà a lasciare un segno maggiore di TLOU2).