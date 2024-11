Troy Baker tornerà nel prossimo progetto di Naughty Dog

L'attore Troy Baker parteciperà al nuovo gioco ancora non annunciato di Naughty Dog, secondo quanto riportato da GQ.

Neil Druckmann, direttore creativo dello studio di proprietà Sony, guiderà lo sviluppo di questo titolo single-player di cui si sa ancora poco, tranne che è in lavorazione da anni.

La collaborazione tra Baker e Naughty Dog non è una novità: l'attore ha interpretato Joel in The Last of Us Part 1 e 2 (che trovate su Amazon), lavorando a stretto contatto con Druckmann per anni.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

«Lavorerei sempre con Troy senza esitazione», ha dichiarato Druckmann nell'intervista (via IGN US).

Questa notizia arriva dopo che Naughty Dog ha cancellato The Last of Us Online a dicembre scorso, affermando di voler concentrare le risorse su futuri giochi single-player.

Lo studio ha confermato di avere in sviluppo più di un ambizioso nuovo titolo, senza però rivelare dettagli.

Naughty Dog sembra intenzionata a esplorare nuove direzioni creative oltre The Last of Us e Uncharted, le sue serie di maggior successo. Druckmann ha espresso il desiderio di non essere associati esclusivamente a The Last of Us in futuro.

Che sia un progetto originale o un genere completamente diverso, le aspettative sono altissime. Naughty Dog ha il talento per lasciare il segno anche lontano da Joel ed Ellie: ora tocca dimostrarlo, sperando non passi troppo tempo prima di scoprirlo coi nostri occhi.

Oltre al misterioso gioco Naughty Dog, Baker sarà protagonista di altri titoli attesi: interpreterà infatti anche Indiana Jones nel gioco di MachineGames in uscita a dicembre (e che ho provato qui).

Ma non solo: Baker apparirà in Judas di Ken Levine, dopo aver dato voce al protagonista di BioShock Infinite.

Nel frattempo, i fan potranno rivedere Baker nei panni di Joel nella seconda stagione della serie TV The Last of Us, in uscita nella primavera 2025 su HBO.