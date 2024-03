Need For Speed: Underground, il "remake" dei fan giocabile gratis

Il franchise di Need For Speed è una delle più amate in ambito racing, così come Need For Speed: Underground è sicuramente molto conosciuto.

La serie è stata un po' messa da parte negli anni, tanto che neanche l’uscita di un film (che potete trovare su Amazon) è riuscito a riportarla sotto i riflettori.

Vero anche che Need For Speed Unbound, ultimo capitolo della serie di Electronic Arts e Criterion (leggi la recensione) ce l'ha messa tutta.

Ora, dopo che qualcuno ha deciso di rispolverare anche il classico Most Wanted, è il momento di riscoprire proprio il primo Underground.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder "alessandro893" ha rilasciato una versione alpha del suo RTX Remix Mod per il primo Need for Speed: Underground.

Questa mod aggiunge al gioco effetti di Path Tracing in tempo reale, consentendo di vivere il gioco con una grafica sensibilmente migliore.

Entrando nei dettagli, il modder ha aggiunto più di 1000 luci al gioco tramite gli ultimi RTX Remix Tools.

Inoltre, l'autore ha upscalato molte texture del gioco in modo da ottenere una migliore qualità dell'immagine.

Si noti, tuttavia, che ci sono ancora alcune texture a bassa risoluzione (ad esempio, gli alberi sembrano avere ancora le texture originali).

Come ha notato alessandro893, l'80% del lavoro di illuminazione è stato fatto e solo alcune auto hanno i fari al momento (Skyline e MX5).

Inoltre, ci sono ancora alcuni bug e difetti visivi. Fortunatamente, il modder intende risolvere questi problemi nelle versioni future.

Potete scaricare questo RTX Remix Mod per Need for Speed: Underground da questo indirizzo, in forma gratuita.

