Need for Speed Most Wanted, il fan remake è sempre più bello

Da anni gli appassionati della serie di Need For Speed sperano in un ritorno in grande stile del franchise.

Il franchise è stato un po' messo da parte negli ultimi anni, tanto che nemmeno l’uscita di un film (che trovate ) ha riacceso i motori.

Need For Speed Unbound - ultimo capitolo della serie racing di Electronic Arts e Criterion (qui trovate la nostra recensione) ci ha provato, ma non è andata come previsto.

Vero anche che qualcuno aveva deciso di rispolverare Need For Speed Most Wanted, gioco che ora ha un fan remake realmente sorprendente.

Come riportato anche da DSO Gaming, il rifacimento amatoriale di Need for Speed Most Wanted realizzato con l'Unreal Engine 5 si mostra nuovamente, e sembra splendido.

Il nuovo video molsra oltre 15 minuti di gameplay: in quest'ultima versione, "NostalgiaNexus" ha creato un nuovo sistema di particelle in Niagara per il backfire e il NOS FX.

Ma non solo: l'autore ha anche creato un sistema di traffico personalizzato e ha aggiunto un finto shader per gli interni, oltre ad alberi 3D con effetti di vento e foglie che cadono.

Si tratta di un'aggiunta molto gradita, dato che la versione originale presentava alberi statici.

Come vedrete, l'artista ha utilizzato anche il modello originale della BMW M3 GTR, con alcuni lievi miglioramenti. Per quanto riguarda la strada, NostalgiaNexus ha effettuato un upscaling delle texture Xbox 360.

C'è anche un effetto di color grading per rendere questo remake più vicino alla versione originale. Infine, ha apportato alcuni miglioramenti al suono della TVR Cerbera che l'OG NFSMW utilizza per la BMW M3 GTR.

Per chi se lo stesse chiedendo, no. Questo remake dei fan non è disponibile per il download. NostalgiaNexus non ha infatti intenzione di rilasciarlo al pubblico.

Restando in tema, alcuni mesi fa è emerso che un rifacimento di Need For Speed Most Wanted di EA sarebbe stato apparentemente confermato da una doppiatrice.