Need for Speed Unbound "rinasce" oggi: ecco le novità

Criterion ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento di Need for Speed Unbound.

Le note della patch rivelano cosa possono aspettarsi i fan del gioco (che trovate su Amazon) su console e PC dall'aggiornamento, intitolato Update 6.1.0.

Che il racing stesse per "risorgere" lo sapevamo da un po', da quando lo sviluppatore Criterion ha pubblicato un post sul blog dedicato alla roadmap del secondo anno di Need for Speed Unbound.

Secondo Criterion stessa, la nuova patch è un piccolo aggiornamento della qualità della vita che apporta varie miglioramenti al gioco e alcune correzioni, tutte basate sul feedback dei fan (via ComicBook).

Criterion sottolinea in particolare le modifiche alla modalità PvP dedicata al gioco e alla modalità Free Road.

A tal fine, la rotazione delle playlist viene aggiornata quotidianamente, mentre le playlist in primo piano resteranno in gioco per una settimana per garantire a tutti la possibilità di giocarle.

Le playlist dei livelli, invece, cambieranno ogni giorno. Nel frattempo, il tempo tra i collegamenti in Free Roam è stato dimezzato.

Mentre le note della patch per il nuovo update di Need for Speed Unbound, Criterion Games non ha fornito alcuna informazione sulle dimensioni del file dell'aggiornamento su qualsiasi piattaforma.

Se volete leggere le note complete, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Speriamo si tratti quindi dell'inizio di un rilancio per il racing in questione, visto che il rilascio originale di Need for Speed Unbound pare abbia creato problemi in Criterion, visto che alcuni veterani dello studio se ne sono andati dopo l'uscita.

Ad ogni modo, Need for Speed Unbound è comunque un capitolo interessante e con ottimi spunti, un ritorno piacevole anche se sicuramente non perfetto, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.

Infine, il remake dei fan di Need for Speed Most Wanted realizzato con l'Unreal Engine 5 si è mostrato nuovamente, e sembra splendido.