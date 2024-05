Need for Speed Unbound si "trasforma" in Need for Speed: Underground

Durante la giornata di oggi, Criterion Games ha annunciato l'uscita di Need for Speed Unbound Vol.7, un aggiornamento che aggiunge modalità e sistemi di progressione ispirati a Need for Speed: Underground.

I fan del gioco aspettavano infatti a braccia aperte altre novità, e così è stato.

Del resto, mesi fa Criterion aveva pubblicato un post sul blog dedicato alla roadmap del secondo anno di Need for Speed Unbound.

Ora, come riportato anche da Wccftech, ecco le novità incluse in Need for Speed Unbound Vol.7.

Come prima cosa i giocatori possono migliorare la loro esperienza di corsa su strada con la nuova modalità Drift. Progettata per coloro che pensano con l'acceleratore, questa modalità aggiorna la classica esperienza di drifting con un modello di gestione revisionato. Le playlist Drift sono state aggiunte anche a PVP e Free Roam.

La modalità Drag ridefinisce invece le corse in Need for Speed Unbound con un nuovo approccio quando i giocatori hanno bisogno di prendersi una pausa dalla pista: il cambio di marcia manuale, i cambi di corsia strategici per evitare gli ostacoli e l'iniezione di protossido di azoto la fanno da padrone.

La modalità Lega, invece, fa rivivere lo spirito competitivo di Need for Speed Underground e offre un'esperienza da solista più ricca in Free Roam. Sfidando nuovi piloti rivali in battaglie testa a testa, questa funzione introduce anche una sfida comunitaria che richiede uno sforzo collettivo per sbloccare il boss finale e ottenere un nuovo costume.

Ma non è tutto: Need for Speed Unbound Vol.7 aggiunge anche la BMW M3 Competition Touring '23 e la Ford Mustang Dark Horse '24, auto completamente personalizzabili e con diverse opzioni di body kit sbloccabili.

I giocatori possono ottenerle completando lo Speed Pass e il Premium Speed Pass.

Speriamo si tratti quindi dell'inizio di un rilancio per il racing in questione, visto che il rilascio originale di Need for Speed Unbound pare abbia creato problemi in Criterion, visto che alcuni veterani dello studio se ne sono andati dopo l'uscita.

Insomma, tra una novità e l'altra, Need for Speed Unbound è sempre e cmunque un capitolo interessante nonché un ritorno piacevole del franchise, come vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione.

Per concludere, avete dato un'occhiata al fan remake di Need for Speed Most Wanted realizzato con l'Unreal Engine 5, il quale si è mostrato nuovamente?