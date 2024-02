Need For Speed Most Wanted diventa "next-gen" grazie a NVIDIA

I fan della serie di Need For Speed non hanno mai smesso di sperare in un ritorno in grande stile del franchise.

Vero anche che la IP è stata un po' messa da parte negli ultimi anni, tanto che nemmeno l’uscita di un film (che trovate ) ha aiutato un granché.

Se Need For Speed Unbound - ultimo capitolo della serie racing di Electronic Arts e Criterion (qui trovate la nostra recensione) ci ha provato, di sicuro non è bastato.

Ora, dopo che qualcuno aveva già deciso di rispolverare Need For Speed Most Wanted, è il momento di fare sul serio

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, lo YouTuber "Cycu1" ha condiviso un nuovo video che mostra una WIP RTX Remix Path Tracing Mod per Need for Speed: Most Wanted.

Il filmato confronta anche questa mod con la versione originale, in modo da dare un'idea delle differenze grafiche.

Come per quasi tutte le RTX Remix Mod che abbiamo condiviso in queste settimane, anche questa è in una fase di sviluppo iniziale.

In altre parole, non rappresenta la qualità della versione finale. Da quello che possiamo vedere, la RTX Remix Mod rimuove completamente gli effetti di colorgrading.

Di conseguenza, il gioco appare completamente diverso dalla sua versione originale.

Non solo: ci sono anche molti difetti visivi e bug. Ad esempio, vediamo problemi di ghosting dietro l'auto, così come l'illuminazione non sembra influenzare gli effetti del fumo.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che l'originale Need For Speed Most Wanted era un racing open world in cui la polizia poteva darvi la caccia per vasti tratti della mappa, ed è considerato uno dei migliori capitoli della serie.

Se volete in ogni caso recuperare il più recente Need For Speed Unbound, potrebbero farvi comodo i requisiti minimi e consigliati della versione PC.

Ma non solo: ricordiamo anche che Unbound ha battuto ufficialmente il record stabilito dal precedente Hea.

Per concludere, alcuni mesi fa è emerso che un rifacimento di Need For Speed Most Wanted di EA sarebbe stato apparentemente confermato da una doppiatrice.