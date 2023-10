Need For Speed Most Wanted diventa "next-gen" grazie a un fan

I fan della serie racing di Need For Speed non hanno mai davvero messo da parte il franchise, in attesa che torni sulla cresta dell'onda.

Del resto, la IP è stata un po' messo da parte negli ultimi tempi, tanto che nemmeno l’uscita di un film (che trovate ) è riuscita a invertire la rotta.

Certo, Need For Speed Unbound - ultimo capitolo della serie racing di Electronic Arts e Criterion (qui trovate la nostra recensione) - ha tentato il colpaccio, riuscendoci solo in parte.

Ora, dopo che qualcuno ha deciso di prendere Need For Speed Underground 2 e dargli nuova vita, di recente altri hanno rispolverato Need For Speed Most Wanted.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il bravo Big Boy sta attualmente lavorando a un RTX Remix Mod per Need For Speed Most Wanted, con l'obiettivo di aggiungere gli effetti Path Tracing.

Anche se non si sa quando uscirà, il modder ha condiviso un nuovo video di gameplay WIP, che trovate nel player poco sotto.

In questo video, Big Boy mostra il nuovo sistema di illuminazione del gioco, sebbene si dovranno perfezionare i colori a schermo.

Come vedrete, il problema principale è rappresentato dalle texture di bassa qualità. Need For Speed Most Wanted è uscito nel 2005 e ha texture davvero sfocate (almeno per gli standard odierni).

Speriamo quindi che Big Boy utilizzi uno strumento per l'IA al fine di renderle ancora più belle.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il gioco in questione era un racing open world in cui la polizia poteva darvi la caccia per vasti tratti della mappa, considerato uno dei migliori capitoli del franchise.

Se volete in ogni caso recuperare il più recente Need For Speed Unbound, potrebbero farvi comodo i requisiti minimi e consigliati della versione PC.

Ma non solo: ricordiamo anche che Unbound ha battuto ufficialmente il record stabilito dal precedente Heat, che poco non è.

Infine, da poco è emerso che un rifacimento di Need For Speed Most Wanted di EA sarebbe stato apparentemente confermato da una doppiatrice.