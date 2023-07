Need For Speed, il remake di un capitolo classico sarebbe in arrivo

La serie racing di Need For Speed è ancora oggi tenuta in forte considerazione, essendo una delle più amate di sempre in ambito di giochi di corse.

Il franchise è stato un po' messo da parte negli ultimi anni, tanto che nemmeno l’uscita di un film (che trovate su Amazon) ha ribaltato la situazione.

Need For Speed Unbound, ultimo capitolo della serie racing arcade di Electronic Arts e Criterion (qui trovate la nostra recensione) è stato purtroppo solo un "bene ma non benissimo".

E se alcune settimane qualcuno ha deciso di prendere Need For Speed Underground 2 e dargli nuova vita, di recente hanno iniziato a circolare le voci di un remake di Need For Speed Most Wanted. Ora, però, arrivano buonenotizie al riguardo.

Come riportato anche da PushSquare, infatti, un rifacimento di Most Wanted è stato apparentemente confermato da una doppiatrice.

Un remake di Need For Speed Most Wanted sembra essere stato pubblicamente svelato prima di un annuncio ufficiale da parte di EA.

Simone Bailly, che nel titolo originale interpreta la compagna del sergente Cross, ha dichiarato: «Need For Speed Most Wanted Remake uscirà nel 2024, MI PIACE e commentate se volete vedere Cross (Dean McKenzie) e la sua partner (Simone Bailly) dare la caccia ai più ricercati».

La Bailly ha ora rimosso il post, ma i like su Twitter lasciano intendere che la speranza dei fan resti davvero solida.

Sebbene esistano due giochi che portano il nome di Need For Speed Most Wanted - il primo è stato lanciato nel 2005 su PS2 e l'altro è uscito nel 2012 su PS3 - è al primo titolo che Bailly si riferiva, poiché non ha recitato nella versione PS3.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il gioco in questione era un racing open world in cui la polizia poteva darvi la caccia per vasti tratti della mappa, considerato uno dei migliori capitoli del franchise.

