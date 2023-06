Ricordate MultiVersus? Adesso è "morto" per davvero

Se vi eravate dimenticati dell'esistenza di MultiVersus, probabilmente non possiamo biasimarvi più di tanto: il platform fighter di Warner Bros. e Player First Games aveva ottenuto un successo incredibile durante i primi giorni del lancio, ma la maggior parte dei fan aveva poi progressivamente abbandonato il titolo, costringendo il team di sviluppo a prendere provvedimenti drastici.

Il titolo sembrava avere tutte le carte in regola per qualificarsi come rivale credibile di Super Smash Bros. Ultimate (lo trovate su Amazon), ma i continui problemi al server, una gestione discutibile dei Battle Pass e un roster mai particolarmente convincente hanno portato a un lento e inesorabile crollo del platform fighter, finora reso sempre disponibile come open beta.

Advertisement

Pochi mesi fa il titolo era stato rimosso da tutti gli store, ma era rimasto comunque giocabile per tutti coloro lo avessero scaricato precedentemente. Tutto questo fino a poche ore fa, quando sono stati chiusi ufficialmente i server.

Gli sviluppatori promettono però che la "morte" di MultiVersus non sarà permanente: mandare il gioco offline servirà infatti per lavorare duramente al miglioramento del platform fighter, per prepararsi a un rilancio nel 2024 della versione completa.

Una strategia che intende chiaramente provare a riconquistare almeno parzialmente l'entusiasmo iniziale, ma sarà necessario impegnarsi duramente affinché si possano ottenere i migliori risultati.

Nel frattempo, gli utenti potranno continuare a utilizzare MultiVersus nelle modalità locali e in allenamento, con tutti i contenuti già sbloccati. Dopo il rilancio del titolo, gli inventari degli utenti torneranno esattamente al loro stato prima della chiusura dell'open beta.

Player First Games ha invitato i giocatori a restare sintonizzati per tutte le prossime novità, sperando di rivederli al loro «prossimo incontro».

La chiusura dell'open beta aveva generato non pochi malumori nella community, soprattutto tenendo conto del fatto che sono stati messi in vendita Pacchetti Fondatore e microtransazioni, che non saranno rimborsati.

Una vicenda che ha fatto infuriare diversi fan, dato che non era previsto in alcun modo che il gioco andasse offline: vedremo se questa mossa — che sembra, ad onor del vero, frutto della disperazione — riuscirà a rivelarsi quella giusta per la rinascita di MultiVersus.