MultiVersus rinasce e ha una (nuova) data di uscita

MultiVersus è tornato dalla morte e il suo lancio completo è stato finalmente annunciato.

Il titolo che puntava ad essere un rivale di Super Smash Bros. (i cui ultimi capitoli trovate su Amazon) non ha infatti raggiunto l'obiettivo che si era prefissato.

Del resto, che MultiVersus stesse per tornare era nell'aria ormai da diverse settimane.

Come riportato anche da The Gamer, MultiVersus tornerà online il 28 maggio 2024, questa volta con un lancio completo.

Questo è in linea con la finestra di uscita che ci era stata data in precedenza, "inizio 2024", il che suggerisce che lo sviluppo ha rispettato la sua tabella di marcia.

Questo avviene dopo che il periodo di Accesso Anticipato si è concluso la scorsa estate, mettendo il gioco offline per mesi.

MultiVersus è stato lanciato inizialmente in una beta aperta il 19 luglio 2022. Il gioco ha poi accumulato un forte seguito, ma è stato criticato per la mancanza di supporto continuo, dato che i giocatori aspettavano settimane tra un aggiornamento e l'altro per avere nuovi personaggi.

Poi, nel marzo del 2023, è stato improvvisamente annunciato che il periodo di Accesso Anticipato si sarebbe concluso senza troppe cerimonie a giugno, senza che venisse fissata una data per il suo ritorno, al di fuori di una finestra di inizio 2024.

Con poche informazioni a disposizione, alcuni temevano che MultiVersus non sarebbe mai tornato "in vita".

Tuttavia, ora sappiamo che Warner Bros. Discovery ha deciso di continuare con la sua piattaforma di gioco live, dando a Player First Games un'altra possibilità.

D'altronde il team di sviluppo aveva sempre accennato al ritorno del gioco in una versione definitiva nel corso del 2024, e finalmente l'attesa starebbe per finire.

Il progetto sembrava promettente e il publisher sembrava puntarci molto, se non fosse che il titolo ha chiuso i battenti senza preavviso lasciando gli utenti con il proverbiale pugno di mosche in mano.

MultiVersus sarà disponibile sulle stesse piattaforme di prima quando tornerà, ossia su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.