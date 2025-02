MSI Pulse 17 AI, prestazioni ottime per i veri gamer, ora al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un notebook gaming di fascia alta a un prezzo eccezionale, su Amazon potete approfittare di un'offerta imperdibile sul MSI Pulse 17 AI. Questo potente laptop, solitamente proposto a 1.899€, è ora disponibile a soli 1.599€, segnando il minimo storico per questo modello. Una riduzione di 300€ che lo rende un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

MSI Pulse 17 AI, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Pulse 17 AI è equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 7 155H, un'innovazione che integra una NPU per l'accelerazione AI, garantendo un'elevata efficienza energetica e prestazioni ottimizzate per il gaming e il data computing. La sua architettura avanzata e l'elevato numero di core assicurano una reattività straordinaria anche nelle applicazioni più esigenti.

Per gli appassionati di gaming, la presenza della NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria GDDR6 rappresenta un punto di forza imprescindibile. Basata sulla moderna architettura NVIDIA Ada Lovelace, questa GPU offre un netto miglioramento in termini di performance e intelligenza artificiale, assicurando un'esperienza di gioco fluida e dettagliata.

Lo schermo 17" FHD+ con un refresh rate di 165Hz offre una fluidità eccezionale, riducendo i tempi di risposta e migliorando la qualità visiva in ogni scenario. Il formato 16:10 amplia l'area visiva, rendendolo ideale non solo per il gaming ma anche per la produttività. A completare l'estetica del laptop troviamo una tastiera RGB a 24 zone con tasti "WASD" illuminati, che permette di personalizzare l'illuminazione con profili e combinazioni di colori unici per un look accattivante e immersivo.

Dotato di 16GB di RAM DDR5 a 5600MHz e un SSD PCIe 4.0 da 1TB, MSI Pulse 17 AI offre una reattività eccellente e ampio spazio di archiviazione. La batteria da 90Whr assicura una buona autonomia, mentre la connettività WiFi 6E garantisce una trasmissione dati stabile e veloce.

Con il prezzo scontato a 1.599€, MSI Pulse 17 AI rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un notebook gaming dalle prestazioni elevate e caratteristiche all'avanguardia. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon