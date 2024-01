MSI Claw è ufficiale: ecco prezzo e dettagli della rivale di Steam Deck

Dopo l'anticipazione arrivata nella scorsa settimana, con l'avvio del CES 2024 è arrivato anche l'annuncio ufficiale: MSI Claw sarà il nuovo PC gaming handheld pronto a sfidare Steam Deck nel corso del 2024.

L'azienda taiwanese è già uno dei nomi più conosciuti per quanto riguarda i prodotti dedicati al gaming, soprattutto per quanto riguarda i portatili da gioco (ne trovate un'ampia selezione su Amazon) e il suo nuovo prodotto intende espandere questa selezione, puntando al mercato in crescita delle alternative a Steam Deck.

Come riportato da The Verge, la MSI Claw monterà il nuovo processore Intel Meteor Lake Core Ultra e sarà distribuita in tre modelli diversi, con fasce di prezzo che varieranno dai 699$ ai 799$, in linea dunque con i principali competitor.

Il modello base sarà fornito con 512 GB di memoria e un Intel Core Ultra 5, mentre il modello più avanzato dovrebbe montare l'Intel Core Ultra 7 155H. Il nuovo processore permetterà di sfruttare la tecnologia upscaling di Intel XeSS, promettendo di far giocare i titoli tripla-A «senza sforzi».

MSI Claw utilizzerà anche una batteria da 53Wh — la più grande nella sua classe, secondo MSI — con una durata garantita di due ore sotto massimo sforzo. L'azienda sottolinea anche di aver montato un sistema di ventilazione più grande del 50% rispetto ai suoi principali competitor.

Questa nuovo gaming handheld utilizza joystick e trigger con l'Hall Effect — prevenendo dunque ogni possibile problema di drifting — insieme a pulsanti tattili, mentre il peso sarà di 695g, con larghezza di 294mm, altezza di 117m e spessore di 21.2mm: dovrebbe dunque essere un po' più pesante rispetto a Steam Deck, anche se MSI specifica di aver disegnato la console per essere il più confortevole possibile.

Il display IPS è grande 7 pollici e presenta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, con risoluzione 1080p e luminosità 500 nits — molto simile ad ASUS ROG Ally, per fare un confronto — e dovrebbe supportare anche il VRR. Non presenta tuttavia un display OLED, a differenza dell'ultimo modello di Steam Deck.

MSI Claw monterà inoltre 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna, ma troverete anche un slot per microSD, un ingresso Thunderbolt 4, una porta 3.5mm per le cuffie e un pulsante per l'accensione dotato di un sensore per le impronte digitali. Inoltre, come era stato già anticipato nel teaser, gli analogici possiedono una retroilluminazione RGB.

Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, MSI Claw monterà Windows 11, esattamente come le sue principali rivali. Un aspetto interessanti per gli amanti mobile è che l'azienda promette anche la compatibilità con i principali giochi Android, tramite un app player proprietario.

Insomma, la nuova console portatile di MSI sembra decisamente agguerrita: al momento non è stata annunciata la data d'uscita definitiva, ma dovrebbe essere disponibile sul mercato nella prima metà del 2024. Per ulteriori dettagli o chiarimenti, non possiamo che lasciarvi alla pagina ufficiale del nuovo gaming handheld.

Nel frattempo, se avevate già preso di mira una console tra ASUS ROG Ally e Steam Deck, vi segnaliamo il nostro confronto dedicato per capire quale piattaforma è più adatta alle vostre esigenze.