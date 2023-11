Mouse gaming Logitech G402 a meno di 30€! VERO AFFARE!

Il Cyber Monday è il momento ideale per i gamer di aggiornare il loro equipaggiamento, e l'offerta sul mouse gaming Logitech G402 Hyperion Fury rappresenta una delle migliori opportunità disponibili. Questo mouse, lodato per le sue prestazioni e durabilità, è ora disponibile a soli 29,99€, offrendo un notevole sconto del 25% dal suo prezzo originale di 39,90€. Questa offerta lo rende un acquisto imperdibile per chi cerca un mouse gaming di qualità a un prezzo accessibile.

Logitech G402, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G402 Hyperion Fury è noto per la sua velocità e precisione, rendendolo ideale per i giochi FPS. Con un DPI massimo di 4.000 e la tecnologia di sensori Fusion Engine, offre un tracciamento ad alta velocità senza pari. I suoi 8 pulsanti programmabili permettono una personalizzazione completa, adattandosi a qualsiasi stile di gioco. Il suo design ergonomico assicura comfort anche durante lunghe sessioni di gioco, mentre la sua costruzione robusta garantisce una lunga durata.

Consigliato per i giocatori competitivi e per coloro che desiderano un mouse affidabile e versatile, il Logitech G402 Hyperion Fury è un'ottima scelta a un prezzo imbattibile durante il Cyber Monday.

