Mortal Kombat 11 esagera con le pubblicità, è colpa di Hogwarts Legacy

Le pubblicità nei videogiochi non sono certo una novità, ma molto meno usuali sono le pubblicità all'interno di videogiochi single player venduti a prezzo pieno come Mortal Kombat 11.

L'ultimo episodio della storica serie di picchiaduro, che trovate su Amazon, sta aspettando da tempo un successore degno di questo nome.

Sono sempre più le indiscrezioni, infatti, che vogliono l'annuncio di Mortal Kombat 12 molto più vicino del previsto.

E se le indiscrezioni non aiutano, Netherrealms non fa certo qualcosa per placare l'hype, considerato anche il recente video teaser pubblicato dal team.

Ma è il momento di tornare a parlare di Mortal Kombat 11, e stavolta non per qualcosa di estremamente elegante.

Come riporta Dualshockers, all'interno dei menu del picchiaduro sono infatti emerse delle pubblicità. Come detto, la pubblicità in sé non è strana, ma più che altro il fatto che è all'interno di un videogioco venduto a prezzo pieno.

Se la situazione non fosse già strana di suo, le pubblicità in questione sono di Hogwarts Legacy.

Non che abbia bisogno di pubblicità per altro, perché anche su PS4 e Xbox One il lancio del gioco è stato più che ottimo.

Queste pubblicità non stanno decisamente piacendo alla community, che ha fatto sentire la propria voce nei canali ufficiali.

I fan non sono soddisfatti perché, se proprio devono sorbirsi la pubblicità di un titolo, preferirebbero che fosse qualcosa legato al mondo di Mortal Kombat o Netherrealms in generale.

Ovviamente Hogwarts Legacy è un titolo legato a Warner Bros Discovery, quindi non è una pubblicità che arriva dal nulla, ma per i fan sarebbe il caso di sponsorizzare almeno Injustice, se proprio bisogna pubblicare dei banner.

Speriamo che, almeno, il successo del titolo legato ad Harry Potter possa davvero rendere possibile un eventuale videogioco su Superman, come accennato di recente.

Almeno finché un nuovo picchiaduro di Netherrealms non verrà annunciato definitivamente, che sia Injustice 3 o Mortal Kombat 12 a questo punto.