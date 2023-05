Hogwarts Legacy è pronto a conquistare nuovi record, grazie a PS4 e Xbox One

Dallo scorso fine settimana anche gli utenti su PS4 e Xbox One hanno potuto scoprire una delle release di maggior successo del 2023: dopo aver fatto il suo debutto solo su console next-gen e PC, Hogwarts Legacy è infatti finalmente disponibile anche sulle piattaforme della precedente generazione.

C'era sicuramente molta curiosità di scoprire quale sarebbe stata l'effettiva attesa per queste versioni, dopo gli incredibili record già conquistati al lancio dall'edizione next-gen (trovate l'edizione PS5 in offerta su Amazon).

L'edizione PS4 ha comunque dimostrato di girare molto meglio del previsto, venendo premiata anche a livello di vendite: in attesa dei risultati globali ufficiali, GamesIndustry.biz riporta gli incassi ottenuti nel Regno Unito, da sempre il mercato di punta per il franchise dedicato a Harry Potter.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, Hogwarts Legacy ha già riconquistato la prima posizione nelle classifiche di vendita per i giochi fisici nel Regno Unito, battendo il nuovo Star Wars Jedi Survivor dopo una sola settimana.

Un vero e proprio successo dovuto al lancio su PS4 e Xbox One: prima del precedente weekend, l'ultimo adattamento del Wizarding World era infatti sceso ad un comunque rispettabilissimo quinto posto, scalando nuovamente le classifiche in tempi record.

Anche un'altra nuova release di aprile, Dead Island 2, è adesso costretta ad accontentarsi della medaglia di bronzo, confermando — qualora ce ne fosse bisogno — che c'era ancora una grande fetta di giocatori che non vedeva l'ora di provare la magica avventura di Warner Bros.

Ovviamente vi ricordiamo che questi sono solo risultati parziali e legati alle sole copie fisiche: al momento non sono disponibili dati per le copie digitali, ma considerata l'importanza del Regno Unito per il Wizarding World questi risultati non sono affatto da sottovalutare.

Ricordiamo che c'è ancora una versione in arrivo: gli sviluppatori hanno deciso di puntare fortemente anche sul porting per Nintendo Switch, previsto per il prossimo luglio. Chissà se anche sulla console ibrida riuscirà a battere nuovi record.

Potrebbe inoltre esserci spazio anche per una delle più amate star di Harry Potter in Hogwarts Legacy, a giudicare da un indizio lanciato dall'attore di Draco Malfoy.