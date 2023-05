Un gioco di Superman sarebbe solo merito di Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è stato un successo esorbitante e, per via del suo essere un franchise multimediale, sta spingendo Warner Bros a considerare di allargare il mondo multimediale di altri franchise.

Tra cui Superman, i cui videogiochi risalgono ad epoche lontane mentre fumettisticamente rimane il colosso che è sempre stato (ecco una saga che dovete recuperare su Amazon).

Ovviamente l'Uomo d'Acciaio non è mai scomparso realmente dal mondo videoludico. Basti pensare alla saga di Injustice, il cui terzo capitolo potrebbe essere uno dei titoli di quest'anno.

E che tornerà senz'altro in Suicide Squad ma nel ruolo di villain, sempre se il gioco uscirà almeno.

Superman non ha un videogioco da protagonista da tantissimo tempo, più o meno dall'epoca del famigerato Superman 64, ma il successo di Hogwarts Legacy potrebbe cambiare le cose.

Nell'ultimo incontro con gli investitori, Warner Bros ha reso noti tutti i dettagli relativi all'ultimo anno fiscale (li trovate qui), raccontando contestualmente la sua visione per il presente e per il futuro.

Tra i dati è stato reso noto che Hogwarts Legacy ha raggiunto il miliardo di ricavi con 15 milioni di copie vendute, diventando il titolo più venduto del 2023 poco prima di arrivare anche su old-gen.

Il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha parlato della potenza e della flessibilità del profilo dei videogiochi dell'azienda. Più specificamente, Zaslav ha discusso di come la ricchezza delle sue IP interamente possedute possa comprendere tutte le forme di intrattenimento interattivo, dai lungometraggi ai giochi.

Banalmente: rendere un franchise sempre più crossmediale genera più interesse, e quindi vendite.

Relativamente ad Hogwarts Legacy, Zaslav sottolinea che i giocatori amano vivere in quel mondo, quello di Harry Potter, e lo fanno su più piattaforme e medium differenti, andando a cercare prodotti ad esso dedicati.

Per questo motivo tutti i franchise di Warner Bros hanno il potenziale di essere grandi film, serie, e anche videogiochi:

«Se guardi a Hogwarts Legacy, una parte importante del successo di quel gioco è che ci entri dentro. Se sei un giocatore, entri in quel gioco e sei in quel mondo. È una specie di nuovo concetto. Prima era il gioco e la narrazione, e ora... è molto difficile capire quale sia la definizione del metaverso. [...] Nei prossimi due anni potremmo lanciare un film di Superman e... le persone trascorrono più tempo e c'è più economia di persone che bazzicano nel mondo e nell'universo di Superman.»

Chissà che questo non spinga Warner Bros ad avviare i lavori su un gioco fatto come si deve sull'Uomo d'Acciaio, così la smettermo di sorbirci solamente solo i giochi-truffa su Steam e le mod in Unreal Engine 5.