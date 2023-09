Mortal Kombat 1 voleva prendere qualcuno da Cyberpunk 2077

Mortal Kombat 1 ha i suoi Kameo e i cammeo ora, e dopo Jean-Claude Van Damme anche Keanu Reeves stava per essere inserito nel picchiaduro, nei panni di John Wick.

Il leggendario personaggio del cinema, tornato di recente con un quarto capitolo anche in Blu-Ray su Amazon, effettivamente si sarebbe prestato all'interno della brutalità di Mortal Kombat 1.

Anche perché c'è già Jean-Claude Van Damme, ottenuto da Ed Boon con grande fatica ma soddisfazione, come ha raccontato di recente in una intervista prima del lancio del gioco.

Ed Boon ama il cinema ed è ovvio, come dimostra anche la citazione di una delle fatality relativa ad uno dei più iconici film di Tarantino, e sarebbe stato ancora più contento di avere Keanu Reeves dalla sua.

Come riporta Gamespot, infatti, il director di Mortal Kombat 1 ha tentato di avere John Wick all'interno del gioco, ma per un soffio non ce l'ha fatta.

«Potrei certamente vedere John Wick nel nostro mondo», ha dichiarato Boon: «In effetti, questo è uno di quelli che abbiamo cercato di inserire, John Wick, in Mortal Kombat, e non ci siamo riusciti».

Per altro è curioso perché nel 2021 lo stesso Keanu Reeves parlo del suo personaggio nel mondo dei videogiochi, dicendo che non vedeva né John Wick né Neo di Matrix far parte dell'universo di Mortal Kombat.

Certo che entrambi i personaggi sarebbero molto adatti a combattere con i tanti kombattenti del gioco, anche considerati i combattenti bonus che saranno inseriti tramite DLC nel futuro.

Vedremo se nei prossimi videogiochi di Netherrealm ci sarà possibilità per Keanu Reeves di fare una comparsa. Ed Boon avrebbe voglia di fare tanti altri crossover per esempio, come un eventuale Marvel vs DC che è un desiderio del director.

L'importante è che non escano più su Nintendo Switch, visto che Mortal Kombat 1 sulla console ibrida è un disastro ed ha scatenato le ire, ma anche il divertimento dei fan.