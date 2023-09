Mortal Kombat 1 svela a sorpresa Jean-Claude Van Damme

Era già noto che Mortal Kombat 1 avrebbe inserito Jean-Claude Van Damme come skin per il personaggio di Johnny Cage, ma finora non si erano mai viste le fattezze del leggendario attore nel picchiaduro.

Il brutale picchiaduro di Netherrealm sta arrivando (lo potete ancora ordinare su Amazon) e ovviamente stanno arrivando anche le ultime informazioni relative al gioco.

Quelle che non sono state già diffuse online almeno, visto che anche Mortal Kombat 1 è finito in quel girone infernale di produzioni finite vittime di leak.

Stavolta il protagonista è Johnny Cage, di cui abbiamo già visto una delle tremende fatality, che avrà dalla sua anche una prestigiosa skin (a pagamento) che impersona Jean-Claude Van Damme.

Ne ha parlato Ed Boon in una recente puntata di Hot Ones, la celebre serie di interviste su YouTube in cui i protagonisti mangiano alette piccanti mentre raccontano di sé stessi. Probabilmente la conoscete per un paio di meme con Jennifer Lawrence in cui piange per via di una delle suddette alette infernali.

Il breve spezzone è stato mostrato proprio durante la chiacchierata, in cui Ed Boon ha svelato anche degli interessanti retroscena sulla vicenda.

Lo trovate proprio qui sotto:

Il creatore di Mortal Kombat spiega che questo DLC era in lavorazione praticamente da 30 anni, visto che l'intenzione originale era di creare addirittura "Van Damme: The Arcade Game":

«Bloodsport era un grande successo, e lo stesso vale per Universal Soldier, credo. Così abbiamo chiamato i suoi collaboratori e gli abbiamo detto "vogliamo realizzare un gioco basato su Van Damme". [...] D'altronde eravano una coppia di ragazzini sui vent'anni che volevano realizzare un videogioco, potevo capire come Van Damme avrebbe potuto dire "no, non lo faremo".»

Boon continua dicendo che, negli anni, sono stati molteplici i tentativi di coinvolgere Jean-Claude Van Damme in un videogioco Netherrealm, e proprio con Mortal Kombat 1 è stata "vinta la lotteria" per citare il creatore della serie.

L'attore è in buona compagnia perché di recente è stato reso noto che anche Megan Fox farà parte del picchiaduro, interpretando uno dei nuovi personaggi.