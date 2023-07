Mortal Kombat 1 svela il Kombat Pack e altri nuovi Kombattenti

Tra poco più di due mesi avverrà il debutto ufficiale di Mortal Kombat 1, il nuovo episodio della saga picchiaduro brutale che sta per dare inizio a un soft reboot della trama, basandosi sugli avvenimenti narrati alla conclusione del suo undicesimo capitolo.

Nel nuovo gioco sviluppato da NetherRealm (disponibile per prenotazione su Amazon), verranno completamente abbandonati i legami con il passato, selezionando invece solo alcuni Kombattenti per essere giocabili: alcuni dei personaggi storici più amati saranno presenti esclusivamente come Kameo, assistenti pronti a offrire il loro aiuto in battaglia, sotto il nostro comando.

Sono già molti infatti i personaggi confermati, ma questo non impedisce ad Ed Boon e i suoi di continuare ad aggiungere personaggi al cast.

Qualche tempo fa era emerso per altro un inevitabile leak che avrebbe anticipato i kombattenti presenti nel Kombat Pack 1, ma che non era stato confermato.

Almeno finora perché, con un generoso doppio reveal, Mortal Kombat 1 ha aggiunto tantissimi nomi alla lista dei Kombattenti tra personaggi nuovi, classici, Kameo e presenti nel Kombat Pack.

Nel nuovo story trailer vediamo il ritorno di Li Mei ed i guerrieri Umgadi. È anche confermato che Tanya e Baraka torneranno. E se ciò non bastasse, Goro e Darrius sono stati svelati come combattenti Kameo.

Ma, non ce ne vogliano Li Mei e gli altri, il pezzo forte è la conferma sostanzialmente completa del leak di cui sopra, con la lista dei Kombattenti che faranno parte del Kombat Pack.

Il pacchetto DLC ci permetterà infatti di sbloccare sei nuovi personaggi. Li potete vedere da questo teaser:

I nuovi personaggi includono Quan Chi, Ermac e Takeda dalla serie di Mortal Kombat, insieme ai nuovi innesti provenienti dal mondo supereroistico: Peacemaker (DC Comics), Omni-Man (Invincible) e Patriota (The Boys).

Il primo ad arrivare sarà proprio Patriota durante la primavera del 2024, a cui seguiranno tutti gli altri con una cadenza non meglio definita.

Questo fa crescere senz'altro ancora di più l'hype per Mortal Kombat 1 ma non preoccupatevi, anche Injustice 3 non è stato dimenticato.

Intanto i fan hanno trovato qualcosa di cui lamentarsi, per altro una delle novità inserite in questo episodio.