Marvel vs DC è il sogno di Ed Boon, dopo Mortal Kombat 1

In vista del lancio sempre più imminente di Mortal Kombat 1, NetherRealm ha già iniziato a pensare su quale potrebbe essere il prossimo gioco in arrivo: la scelta ovvia sembrerebbe essere un nuovo Injustice, ma chissà che a sorpresa non possa arrivare un crossover con i supereroi di casa Marvel.

Come i fan ben sapranno, la serie Injustice (trovate l'edizione completa del secondo capitolo su Amazon) ci permette di utilizzare i supereroi e villain più amati dell'universo DC Comics, con una storia così avvincente da aver ispirato anche fumetti e adattamenti animati a tema.

Advertisement

E non è un mistero che i fan dei supereroi scelgano spesso di far scontrare, nel loro immaginario, i personaggi più iconici degli universi Marvel e DC Comics, con l'augurio che un giorno possano incontrarsi in un picchiaduro ufficiale dedicato.

Anche Ed Boon, co-creatore di Mortal Kombat, ha ammesso che sognerebbe lavorare a un ipotetico "Marvel vs DC", in un'intervista rilasciata a ComicBook: l'autore ha infatti ammesso che un videogioco dedicato permetterebbe di mettere fine a quei dibattiti che ci facevamo da bambini, e che ancora oggi molti fan si pongono.

Tuttavia, ha anche ammesso che per motivi di licenze potrebbe non essere facile riuscire a coronare questo sogno, ma che adorerebbe poterci provare:

«Per me, Spider-Man e Batman [che si scontrano, ndr] sarebbe la cosa più forte del mondo. Quindi è ovvio che adoreremmo farlo. Ma, probabilmente, sarà molto difficile superare quell'ostacolo».

L'ostacolo a cui Ed Boon si riferisce è, ovviamente, riuscire a mettere d'accordo Marvel e DC per poter realizzare un videogioco di questa portata.

Se da un lato è vero che la casa delle idee ha ormai concesso molta più libertà per la produzione di videogiochi, concedendo la propria licenza a più sviluppatori, dall'altro potrebbe essere difficile riuscire a immaginare una collaborazione con la sua più diretta "concorrente".

Tuttavia, l'idea appare molto affascinante e NetherRealm ha già dimostrato di saper gestire più che egregiamente un picchiaduro con i supereroi: non possiamo che incrociare le dita e augurarci che il sogno di Ed Boon diventi realtà.

Ricordiamo che non è la prima volta che si parla di una collaborazione dello studio di Mortal Kombat con i supereroi di casa Marvel, già qualche anno fa erano uscite voci al riguardo, con Ed Boon che non nascose delle trattative in corso.

Ad ogni modo, questo eventuale progetto non rappresenterebbe affatto la fine di Injustice: il co-creatore ha già ribadito che prima o poi il terzo capitolo si farà.

Per il momento, i fan dovranno "accontentarsi" dell'imminente Mortal Kombat 1, di cui sono stati svelati anche i primi 17 minuti dello story mode.