Mortal Kombat 1 Switch è ancora un disastro e c'è un'altra brutta notizia

NetherRealm Studios ha già rilasciato la prima patch risolutiva per Mortal Kombat 1, ma a quanto pare la versione Nintendo Switch del gioco non è stata graziata.

La versione per la console di casa Nintendo del picchiaduro è infatti stata rilasciata in uno stato inaccettabile, a differenza delle controparti current-gen (che trovate su Amazon).

L'adattamento su Switch è stato ottimizzato male, con un comparto tecnico ed espressioni facciali che sono già diventate virali sul web.

Ora, sebbene Ed Boon abbia ammesso gli errori promettendo miglioramenti il prima possibile, le patch per Switch si stanno facendo attendere.

Come riportato anche da TheGamer, la versione per Nintendo Switch di Mortal Kombat 1 è stata ancora una volta ignorata dagli aggiornamenti ufficiali.

Questa è di fatto la quinta patch che salta, dato che sono quasi tre settimane che questa controversa versione non riceve alcuna correzione. Ciò significa che i giocatori su Switch non potranno usufruire di modifiche fondamentali, come il bilanciamento dei personaggi.

Al momento in cui scriviamo, PC, Xbox e PlayStation hanno ricevuto tre patch ciascuno, e l'ultimo aggiornamento è stato distribuito su tutte e tre le piattaforme contemporaneamente.

Questo rende l'omissione di Switch ancora più strana, soprattutto perché è questa la versione del gioco che è chiaramente nelle condizioni peggiori e più bisognosa di attenzioni.

Non ci resta che attendere, sperando in buone nuove già a partire dai prossimi giorni (e i possessori del gioco sull'ibrida Nintendo ringraziano, evitando di autoinfliggersi una Fatality)

Del resto, se persino un gioco particolarmente complesso come EA Sports FC 24 può girare senza troppi problemi su Switch, non vediamo perché ciò non possa accadere anche per MK1.

Nelle ultime ore avevamo però segnalato un problema davvero grave a livello competitivo: il giocatore 1 è automaticamente "più forte", dato che è in grado di eseguire combo in maniera più consistente.