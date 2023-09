Mortal Kombat 1, un bug rende il giocatore 1 "più forte"

Un bizzarro e grave bug potrebbe creare serie difficoltà nei match competitivi di Mortal Kombat 1: pare infatti che, allo stato attuale, ci sia un problema in grado di dare sempre un notevole vantaggio per il giocatore 1.

Un problema che non si verificherebbe soltanto durante i match in locale di Mortal Kombat 1 (lo trovate su Amazon), ma anche durante gli incontri online, portando così gli utenti che si ritroveranno in seconda posizione a partire con svantaggi considerevoli.

Advertisement

Ma che cosa succede esattamente? Secondo quanto riportato e testato dallo youtuber mrAPchem (via TheGamer), pare che il giocatore 1 sia in grado di eseguire ogni singola combo del gioco senza alcun problema.

Tuttavia, la situazione è ben diversa per il giocatore 2: il content creator ha messo alla prova diversi personaggi e ha eseguito gli stessi identici input in entrambe le posizioni, ma misteriosamente alcune combo non riuscivano ad essere eseguite nella seconda posizione.

Nel video che trovate allegato qui di seguito, lo youtuber ha testato in particolar modo Sub-Zero e Kitana, facendo anche vedere chiaramente che diverse combinazioni non sembrano essere registrate in seconda posizione.

Un errore davvero curioso e grave, che non si capisce come possa essere sfuggito al team di sviluppo: il bug è già stato prontamente segnalato agli sviluppatori ed è stato confermato riproducibile su tutte le piattaforme, dunque dovremmo aspettarci un aggiornamento in tempi brevi.

Non è la prima bizzarra svista notata dai fan al lancio, segno che forse sarebbe stato necessario qualche giorno di sviluppo in più: nelle scorse giornate vi avevamo infatti segnalato che anche gli input per le Brutality non sono segnati correttamente.

Mortal Kombat 1 resta comunque indubbiamente un picchiaduro divertente e di elevato livello, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, ma non possiamo che augurarci che queste sviste vengano risolte il prima possibile.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per segnalarvi che tra poche settimane sarà disponibile un nuovo spin-off gratuito della serie: si tratta di un gioco di ruolo per dispositivi mobile.