Mortal Kombat 1 su Switch è un disastro: «Lo miglioreremo»

Diciamoci la verità, probabilmente nessun fan si sarebbe mai aspettato una versione di Mortal Kombat 1 su Switch particolarmente fedele alle controparti next-gen... ma allo stesso tempo, era davvero difficile immaginarsi un disastro di tali proporzioni.

La versione per la console di casa Nintendo del picchiaduro di NetherRealm è infatti semplicemente inaccettabile: a differenza delle controparti next-gen (che trovate su Amazon), l'adattamento su Switch appare decisamente ottimizzato male, con un comparto tecnico ed espressioni facciali che sono già diventate virali sul web.

Le espressioni facciali sono infatti già diventate un meme, ma non è l'unico aspetto che ha fatto storcere il naso ai fan: al lancio era infatti assente perfino la modalità Invasioni, disponibile già dal day-one su tutte le altre edizioni.

Come se tutto ciò non bastasse, ad alimentare i sospetti dei fan ci ha pensato pure un'analisi del trailer della versione Switch, che sarebbe stata registrata in realtà su PC e, per questo motivo, potrebbe essere stato fuorviante per le reali prestazioni sulla console ibrida.

Tutte critiche che non sono passate inosservate a Ed Boon, che in un'intervista rilasciata a BBC ha cercato di rassicurare i fan con miglioramenti in arrivo il prima possibile.

«[La versione Switch] riceverà assolutamente un aggiornamento. E risolveremo diversi dei problemi che sono stati segnalati. Sarebbe stato ideale poter lanciare la versione che avremmo assolutamente voluto. Ma tutti i problemi che troveremo sono sulla nostra lista e li aggiusteremo».

Considerando che la versione per Switch è stata proposta allo stesso prezzo delle controparti next-gen, resta comunque da chiarire come mai NetherRealm abbia pensato che fosse accettabile lanciare tale edizione in queste condizioni dato che, per stessa ammissione di Ed Boon, non è ancora evidentemente pronta.

Non possiamo fare altro che monitorare la situazione e augurarci che il team di sviluppo mantenga la parola data per sistemare la versione Switch di Mortal Kombat 1: per il momento, non possiamo che consigliarvi di acquistarla solo quando si vedranno i primi miglioramenti.

Davvero un peccato che la versione per le console Nintendo sia così inaccettabile: si tratta infatti di un picchiaduro ben realizzato e divertente, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione. A patto di non giocarlo su Switch, evidentemente.