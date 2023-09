Mortal Kombat 1, Megan Fox protagonista di un grande ritorno dopo 17 anni

NetherRealm ha annunciato a sorpresa un nuovo grande ritorno per il roster di Mortal Kombat 1: dopo ben 17 anni di assenza, l'affascinante e letale vampira Nitara tornerà a essere giocabile in un episodio della serie picchiaduro.

Nitara è sempre stata uno dei personaggi preferiti dalla community fin dal suo esordio, anche se curiosamente la sua ultima apparizione giocabile risulta essere in Mortal Kombat Armageddon, capitolo per PS2 uscito nel lontano 2006.

Advertisement

Da allora la vampira ha avuto solo qualche sporadica apparizione qua e là come cameo, anche in MK 11, ma la sua apparizione più importante e che l'ha riportata al centro delle discussioni della community è stata sicuramente nell'ultimo film dedicato alla saga.

Mortal Kombat 1 (potete prenotare la bellissima Kollector's su Amazon) ha offerto un'opportunità importante per riportarla in azione, dato che proporrà una storia che ripartirà da zero, con personaggi raffigurati spesso anche in modo diverso da come li ricordavamo.

Quale migliore occasione, dunque, per riportare la letale vampira? E per dimostrare che Ed Boon e soci tenevano fortemente a darle la miglior rappresentazione possibile, il nuovo trailer di annuncio ci svela anche che la sua interprete è la star Megan Fox:

Nel filmato introduttivo, Megan Fox ammette di essersi divertita molto a interpretare Nitara e che far parte di Mortal Kombat è «un'opportunità che chiunque dovrebbe volere», dato che è una delle saghe più longeve nella storia dei videogiochi.

In Mortal Kombat 1, Nitara dovrebbe essere raffigurata come un'antagonista, ma allo stesso tempo possedere elementi positivi, dato che starebbe cercando allo stesso tempo di salvare la sua gente.

Si preannuncia essere dunque ancora una volta un personaggio pronto a catturare l'attenzione dei fan, con il roster che ormai comincia a prendere sempre più forma. Anche se, in realtà, è già stato vittima di un grave leak.

L'ultimo spot pubblicitario di Mortal Kombat 1 aveva ricevuto l'aiuto di un'altra grande star del cinema: Dave Bautista ci ha infatti accompagnato in un trailer nostalgico, che ricorda tantissimo le storiche pubblicità del 1993.

Se non vedete l'ora di scoprire come inizia la nuova storia, vi ricordiamo che sono stati svelati ufficialmente i primi 17 minuti della campagna.