Mortal Kombat 1, un nuovo video svela la Fatality di Johnny Cage

L'attesa per Mortal Kombat 1 sta ormai per finire: i fan dovranno pazientare ancora poco più di un mese prima di poter provare la versione completa, che sarà disponibile dal prossimo 14 settembre.

NetherRealm e Warner Bros. stanno lavorando duramente per promuovere il ritorno dei Kombattimenti più brutali di sempre: una delle ultime operazioni vincenti è legata sicuramente all'EVO 2023, il torneo più atteso per i giochi picchiaduro.

Tutti i partecipanti stanno infatti avendo la possibilità di poter provare in anteprima una versione speciale di Mortal Kombat 1 (potete prenotarlo su Amazon), che presumibilmente dovrebbe corrispondere alla beta pre-lancio disponibile per chi prenoterà il titolo.

Tra i personaggi giocabili di questa build troviamo infatti anche Johnny Cage, un volto storico della serie ma che, curiosamente, fino a questo momento abbiamo visto ben poco nei primi trailer ufficiali.

Se siete curiosi di scoprire questa nuova iterazione della star dei film d'azione, ComicBook segnala che sui social media stanno emergendo clip gameplay catturate direttamente dall'EVO 2023, in grado di mostrarci le sue mosse e soprattutto il suo finisher.

In particolar modo, oggi vogliamo segnalarvi la sua brutale Fatality, divertente come ci si aspetta dalle sue mosse finali ma non per questo meno violenta. Si tratta anzi di uno dei finisher più violenti visti fino a questo momento in Mortal Kombat 1: ve lo riproponiamo qui di seguito.

Johnny Cage Fatality In Mortal Kombat 1 🔥 pic.twitter.com/n9KaUXouYK — Da Island Boyz (@DaIslandBoyz) August 4, 2023

Forse i fan più attenti ricorderanno che una parte di questa Fatality era già stata mostrata ufficialmente in uno dei primissimi trailer di Mortal Kombat 1, ma adesso grazie all'EVO 2023 abbiamo avuto la possibilità di vederla in tutta la sua folle brutalità. E intendiamo in senso buono, naturalmente.

Chissà che nei prossimi giorni non possa arrivare un trailer cinematografico interamente dedicato a Johnny Cage, così da poter ammirare ancora più nel dettaglio le sue mosse: se dovesse arrivare, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, qualora ve lo foste perso, vi ricordiamo che l'ultimo trailer ha "Konfermato" anche il ritorno di Geras, il custode del tempo di Mortal Kombat 11.

È chiaro però che gli annunci più interessanti rimangono i personaggi DLC del Kombat Pack, dato che sono stati svelati alcuni "super" arrivi imperdibili.