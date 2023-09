Anche Mortal Kombat 1 vittima di leak, l'early access finisce online

Mortal Kombat 1 entra nel sempre più affollato club dei leak relativi alle versioni anticipate dei giochi, visto che il picchiaduro di Netherrealm è finito online con un certo anticipo.

Il nuovo titolo della saga più brutale dei videogiochi sta per arrivare e, se lo potete acquistare normalmente su Amazon, anche in questo caso i giocatori hanno potuto avere un accesso anticipato.

Con un meccanismo identico a quello di Starfield che si è ritrovato allo stesso modo con tantissimi leak diffusi online, i cui autori però sono stati puniti da Bethesda.

E se il team di sviluppo sta già ipotizzando come potrà addirittura continuare questo nuovo corso di Mortal Kombat, i giocatori stanno già scoprendo in anticipo le informazioni sul titolo.

Ad una settimana dall'uscita ufficiale del titolo sembra che alcune copie fisiche siano già state diffuse, e di conseguenza sono emersi i primi filmati di gioco online.

Il tutto è finito su Reddit ovviamente, dove c'è chi ha caricato il filmato di apertura della campagna registrato direttamente su una Nintendo Switch, insieme al cast definitivo di lottatori.

Stando alle testimonianze è in particolare la schermata di selezione dei lottatori a nascondere delle vere sorprese, visto che la campagna era già stata messa in scena all'intenro dei corner di alcuni punti vendita nel mondo.

Ci sono infatti almenot due combattenti che non erano stati né nominati né tanto meno svelati. Quindi, se non volete sorprese spiacevoli, siate pazienti e non girate troppo per le community online per evitare di incappare in fastidiosi spoiler.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 verrà lanciato infatti tra poco, il 19 settembre per Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Titolo che sarà ovviamente brutale come sempre, anche se Ed Boon ha di recente riflettuto sulla possibilità di avere una modalità più "morigerata", per così dire.