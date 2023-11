Mortal Kombat 1 stava per accogliere un Kombattente da The Walking Dead

La saga di Mortal Kombat è ormai nota non solo per la sua violenza e brutalità sopra le righe, ma anche per le apparizioni di leggendari protagonisti e antagonisti di franchise multimediali conosciuti al grande pubblico.

Nel caso di Mortal Kombat 1 (lo trovate su Amazon), ad aprire le danze è stato come ormai noto Omni-Man, il potentissimo Viltrumita arrivato direttamente da fumetti e serie animata di Invincible.

Advertisement

Una rappresentazione incredibilmente fedele, seppur con qualche piccolo inciampo, che nel complesso ha soddisfatto la maggior parte dei fan. Eppure, pare che inizialmente non fosse lui la prima scelta come Kombattente DLC, ma un noto personaggio di The Walking Dead.

Il director e co-creatore della serie ha infatti svelato sui social di aver discusso a lungo con Robert Kirkman, autore sia dei fumetti di The Walking Dead che di Invincible, su quale personaggio introdurre in Mortal Kombat 1.

Ed Boon svela dunque, sfruttando come occasione il fatto che su X siano entrati come argomenti in tendenza Tremor — il nuovo Kameo giocabile — e Michonne, proprio che quest'ultima era in realtà la prima candidata come DLC del Kombat Pack 1.

Non è chiaro in base a cosa ci sia stato un ripensamento, ma è evidente che Ed Boon e Robert Kirkman, dopo aver analizzato tutte le opzioni sul tavolo, hanno pensato che la scelta più convincente fosse inserire proprio Omni-Man.

Certo, qualche fan di The Walking Dead potrebbe pensare che forse un personaggio come Negan sarebbe stato più adatto, ma ricordiamo che se volete interpretarlo in un picchiaduro c'è sempre il buon Tekken 7.

Chissà che Michonne non possa un giorno davvero inserirsi nel "Kast" di Mortal Kombat 1, magari in occasione di uno dei prossimi Kombat Pack. Per il momento, si tratta soltanto di un retroscena molto interessante che il director ha voluto svelare ai suoi fan.

Fortunatamente, il team non pare aver badato a spese per una rappresentazione fedele di Omni-Man: non solo tutte le sue mosse sembrano tratte proprio dallo show, ma è stata scoperta perfino una Brutality segreta.

Ricordiamo che tra i personaggi DLC previsti per il Kombat Pack 1 ci sarà anche Patriota, direttamente dalla serie The Boys. Sfortunatamente, a differenza di Omni-Man, il suo attore non gli presterà nuovamente la voce.